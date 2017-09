Interview mit Barbara Dennerlein

Die Hammond B3-Orgel und die Musikerin: Barbara Dennerlein ist ihrem Instrument in inniger Liebe zugetan.

Siegburg. Die Jazzmusikerin Barbara Dennerlein gastiert als Botschafterin der legendären Hammond B3-Orgel im Siegburger Stadtmuseum. Sie hat sich ihr Spiel weitgehend autodidaktisch angeeignet.

Von Susanne Haase-Mühlbauer, 21.09.2017

Wenn sie an ihrer Hammond B3 sitzt, dann ist – von Kopf bis Fuß – ganzer Körpereinsatz gefordert. Ihre Hände entwickeln scheinbar spielerisch die jazzigen Tonfolgen, die sie über den beiden Manualen improvisiert, und der linke Fuß tanzt über die Bässe, während der rechte die Lautstärke reguliert. Für Barbara Dennerlein ist der Jazz und die Hammond B3 schlichtweg „die Liebe ihres Lebens“, die sie zum Superstar an ihrem Instrument gemacht hat. Und das rein autodidaktisch, mit nicht einmal zwei Jahren Musikunterricht. Am Freitag, 22. September, tritt Dennerlein mit ihrem Duo-Partner Drori Mondlak im Siegburger Stadtmuseum auf. Vor ihrem Auftritt sprach mit der Künstlerin über ihren Weg zum Star, die Bedeutung ihrer Preise und über ihre Schuhe.

Wie kommt man zur Hammond- Orgel und zur Jazzmusik? Sind Ihre Eltern Musiker?

Barbara Dennerlein: Mein Opa wollte mir 1975 zum elften Geburtstag zu Weihnachten ein Überraschungsgeschenk machen und dachte an ein Musikinstrument. Da mein Vater Jazzfan ist und sehr bedauerte, dass er im Klavierunterricht nie jazzen durfte, riet er meinem Opa zu einer kleinen Orgel. Sie hatte nur ein Manual und keine Pedale. Aber für mich war das Instrument der Einstieg zum Jazz – es war Liebe auf den ersten Ton.

Was hat denn Ihr Lehrer dazu gesagt?

Dennerlein: Das war der inzwischen verstorbene Paul Greisl. Er spielte selber die legendäre Hammond B3 und ließ mich darauf frei improvisieren und losjazzen. Unterricht hatte ich genau genommen nur anderthalb Jahre. Alles danach habe ich mir autodidaktisch angeeignet und zur Klassik bin ich dann erst viel später – über den Jazz – gekommen.

Wenn Sie mit dem linken Fuß den Bass spielen, dann ist das nicht nur eine musikalische, sondern auch eine sportliche Leistung. Wie trainieren Sie ihren Körper ?

Dennerlein: Es ist wirklich sehr fordernd, und mein Bass-Fuß ist zurzeit auch mitgenommen. Aber ich gehe viel spazieren, mache Yoga für den Rücken und versuche, mich fit zu halten.

Ist Jazz erlernbar, oder hat man ihn im Blut?

Dennerlein: Zu einem gewissen Grad sind die Grundlagen sicherlich erlernbar. Aber damit es richtig groovt und swingt, muss man schon ein Feeling für Rhythmus und Improvisation haben.

Sie springen gerne von Bach zu Blues und von Kirchenorgel zur Hammond B3. Was macht für Sie den Reiz an Crossover aus?

Dennerlein: Bis zum Pop gehe ich ja nicht, aber grundsätzlich mische ich sehr gerne die Stile. Mal Balladen und Blues, dann wieder Latin, Funk oder Swing – ich möchte meine Konzerte immer spannend gestalten. Es soll für jeden etwas dabei sein.

Jazz auf der Kirchenorgel, Jazz mit Sinfonieorchestern: Sie scheinen seit den 1980er Jahren erfolgreich mit allen Klischees zu brechen. Gab es auch Widerstände?

Dennerlein: In den 80ern hat man nicht jeden an die Kirchenorgel gelassen, aber da spielte ich auch noch ausschließlich meine Hammond-Orgel. Heute kenne ich das nicht. Ich werde viel in Kirchen eingeladen und begegne bei meinen Konzerten eigentlich immer nur netten Menschen.

Sie tragen Jazzdance-Schuhe, wenn Sie Orgel spielen. Hat das nur eine rein praktische Erklärung?

Dennerlein: Die Schuhe haben besonders dünne Sohlen, mit denen ich ein besseres Körpergefühl habe. Darüber hinaus ist die gedankliche Verbindung von Orgelspiel und Tanz aber auch tatsächlich gegeben. Damit alles in Fluss und Bewegung bleibt, muss man mit ganzem Körpereinsatz spielen, die Orgel spüren, und das ist nur möglich, wenn ich die Musik auch richtig fühlen kann.

Was hören wir bei Ihrem Siegburger Konzert?

Dennerlein: Es wird ein Duo-Konzert mit meinem amerikanischen Kollegen Drori Mondlak am Schlagzeug. Wir spielen eine Mischung aus vorwiegend eigenen Kompositionen, groovig, bluesig, mit viel Drive, oder auch mal meditativ. Da sollte für jeden etwas dabei sein.

Welcher Ihrer vielen Preis ist Ihnen der wichtigste?

Dennerlein: Es ist zwar schön, für diverse Produktionen den Jazz Award oder andere Auszeichnungen bekommen zu haben, aber eigentlich richte ich mich nicht so sehr nach diesen Dingen. Mein höchster Preis ist es, wenn ich vom Publikum ein gutes Feedback bekomme. Wenn meine Musik dazu beiträgt, dass sich jemand erleichtert, beruhigt oder emotional berührt fühlt, gibt das mir unglaublich viel zurück, und ich bin dankbar, überall auf der Welt treue Fans zu haben.

Zur Person Die Jazzmusikerin Barbara Dennerlein gilt seit Mitte der 1980er Jahre als Botschafterin der Hammond B3-Orgel. Nach nur anderthalb Jahren Musikunterricht bildete sie sich als Elfjährige autodidaktisch fort und erhielt bereits im Alter von 15 Jahren erste Engagements. Es folgten Fernsehauftritte, 1985 der Preis der deutschen Schallplattenkritik, bislang 29 Alben mit Jazzstandards und Eigenkompositionen, drei Mal Gold beim Jazzaward. Noch heute sagt sie über die Begegnung mit dem Sound der Hammond B3: „Es war Liebe auf den ersten Ton.“ Am 25. September feiert sie ihren 54. Geburtstag.