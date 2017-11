Angestellter reagierte einfach nicht

Siegburg. Am Samstagabend hat ein 28-Jähriger einen Kiosk in der Hohenzollernstraße in Siegburg betreten – mit kriminellen Absichten. Der Raubzug des Mannes nahm dann allerdings einen anderen Verlauf, als geplant.

Von Sebastian Meltz, 12.11.2017

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, betrat der 28-jährige Deutsche den Kiosk gegen 17.25 Uhr sah sich zunächst um. Dann soll er eine Pistole aus dem Hosenbund gezogen und das Geld aus der Kasse gefordert haben. Doch der 45-jährige Angestellte reagierte einfach nicht.

Der Täter habe dann selbst versucht, die Kasse zu öffnen. Darauf wiederum reagierte der Kiosk-Verkäufer – und rief seinen Chef. Der Täter flüchtete ohne Beute sofort aus dem Kiosk. Doch damit nicht genug. In einer nahegelegenen Gaststätte bat der 28-Jährige darum, die Polizei zu rufen. Er habe soeben einen Kiosk überfallen. Die Anwesenden nahmen ihm die Waffe ab und übergaben den Mann der Polizei.

Bei der Pistole handelte es sich laut Polizei um eine (erlaubnisfreie) Softair-Waffe, die ihrem Original-Vorbild allerdings täuschend ähnlich sehe und kaum davon zu unterscheiden sei. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass der Mann mit zwei Haftbefehlen gesucht wird und noch Freiheitsstrafen zu verbüßen hat.