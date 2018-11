Feuerwehr rückt in Siegburg aus

Im Anbau einer Doppelhaushälfte in Siegburg brannte ein Öltank.

Im Anbau einer Doppelhaushälfte in Siegburg brannte ein Öltank.

Im Anbau einer Doppelhaushälfte in Siegburg brannte ein Öltank.

Im Anbau einer Doppelhaushälfte in Siegburg brannte ein Öltank.

Siegburg. Auf der Römerstraße in Siegburg-Kaldauen ist am Sonntagmittag ein Brand im Anbau einer Doppelhaushälfte ausgebrochen. Dabei ging ein Öltank in Flammen auf. Die Bewohner des Hauses blieben unverletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.11.2018

Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten die Flammen bereits durch das Dach des Anbaus auf das Wohnhaus übergegriffen, teilte die Feuerwehr vor Ort mit. Die Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig nach draußen retten. Weil der Strom ausfiel, waren sie auf das Feuer aufmerksam geworden. Die Feuerwehr bekam den Brand unter Kontrolle, trotzdem brannte der Anbau komplett aus. Das Wohnhaus ist weiterhin bewohnbar.

In dem Öltank befanden sich 1500 Liter Heizöl, sagte der Hauseigentümer auf Anfrage. Das Wohnhaus und das Nebenhaus sind aufgrund des Feuers aktuell ohne Strom und Heizung.

Die Römerstraße war während des Einsatzes komplett gesperrt.