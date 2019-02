Sankt Augustin. Zwei Unfälle auf der A59 am Dreieck Sankt Augustin West bei Meindorf haben am Dienstagabend für einen langen Stau auf der A560 gesorgt. Die Fahrbahn war in Richtung Königswinter nur zweispurig befahrbar.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.02.2019

Wie die Autobahnpolizei in Köln mitteilt, ist es gegen 17.10 Uhr auf der A59 am Dreieck Sankt Augustin West zu zwei Unfällen gekommen. Während bei einer Kollision eine Person leicht verletzt wurde, gab es beim anderen Unfall lediglich Sachschaden.

Die Autobahn war zeitweise nur zweispurig befahrbar. Das sorgte für einen langen Stau auf der A560 in Richtung Königswinter.