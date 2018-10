Nahe Flugplatz Hangelar

Die Feuerwehr ist auf dem Feld am Niederberg in Sankt Augustin im Einsatz.

Sankt Augustin. In Sankt Augustin ist am Dienstagnachmittag ein Kleinflugzeug abgestürzt. Dabei sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Der Pilot meldete vor dem Absturz Motorprobleme.

Von Thomas Heinemann, Sebastian Fink, 16.10.2018

Zwei Menschen sind beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Sankt Augustin am Dienstagnachmittag ums Leben gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr stürzte die Maschine gegen 15 Uhr auf dem Niederberg ab und geriet in Brand. Zwei Insassen konnten nicht mehr lebend aus dem Wrack gerettet werden.

Laut Augenzeugen ist die Maschine im Anflug auf den Flugplatz Hangelar immer tiefer gegangen und dann relativ flach ins Feld gestürzt. Anschließend sei die Maschine sofort in Flammen aufgegangen. Vor Eintreffen der Feuerwehr waren beide Personen bereits verstorben.

Wie Jürgen Unterberg, der Betriebsleiter des Flugplatzes in Hangelar, dem GA auf Anfrage berichtete, meldete der Pilot im Anflug auf Hangelar Motorprobleme. Bei den beiden Insassen des Kleinflugzeugs handelt es sich laut Unterberg vermutlich um einen Fluglehrer und einen Schüler. Nähere Angaben zu den Insassen gibt es bislang nicht. Laut Unterberg handelt es sich bei dem Flugzeug um ein Ultraleichtflugzeug des Herstellers Tecnam für zwei Personen.

Zwie Rettungshubschrauber sind im Einsatz, außerdem werden Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung am Absturzort erwartet.

Weitere Berichterstattung folgt.