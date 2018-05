Am frühen Samstagmorgen haben zwei Männer versucht ein Auto in Sankt Augustin aufzubrechen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.05.2018

Eine aufmerksame Zeugin hatte am Samstagmorgen gegen vier Uhr verdächtige Geräusche vor dem Haus wahrgenommen. Nach eigenen Angaben erkannte sie zwei männliche Personen, die sich an einem Fahrzeug zu schaffen machten, welches in einem Wendehammer abgestellt war.

Sie informierte die Polizei und beschrieb die Männer. Zum Tatort wurden mehrere Einsatzmittel entsandt. Laut der Polizei konnten die mutmaßlichen Täter noch vor Eintreffen der Beamten vom Tatort flüchten. Sie wurden im Rahmen der eingeleiteten Fahndung angetroffen und vorläufig festgenommen.

Es handelt sich um zwei 25 und 30 Jahre alte Männer aus Sankt Augustin. Bei Überprüfung des fraglichen PKW, ein VW Golf, wurde festgestellt, dass die Gummidichtung der Scheibe entfernt wurde. Die beiden Männer wurden an die Kriminalpolizei übergeben. Nach ihrer Vernehmung wurden sie wieder entlassen. Der entstandene Sachschaden wird auf 800 Euro geschätzt.