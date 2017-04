Neubau zwischen Menden und Friedrich-Wilhelms-Hütte

Sankt Augustin. Vom Aussehen soll sich nicht so viel verändern. Die neue Brücke zwischen Sankt Augustin-Menden und dem Troisdorfer Stadtteil Friedrich-Wilhelms-Hütte wird sich an der bestehenden Melanbogenbrücke orientieren. Die Bauzeit soll rund zwei Jahre betragen.

Die Planer favorisieren einen Neubau als Stabbogenbrücke aus Stahl, die auf jeder Straßenseite einen 2,50 Meter breiten kombinierten Fuß- und Radweg vorsieht. Kostenpunkt: rund neun Millionen Euro.

Die verschiedenen Varianten stellte Daniel Meiners vom Büro Hegger und Partner am Dienstagabend in der Sitzung des Umwelt-, Planungs- und Verkehrsausschusses der Stadt Sankt Augustin vor. Die Diplomingenieure hatten drei mögliche Lösungen untersucht: eine Stabbogenbrücke, eine Balkenbrücke aus Spannbeton sowie eine Fachwerkbalkenbrücke aus Stahl. In einer Wertungsmatrix habe sich die Stabbogenbrücke als beste Variante herauskristallisiert, so Meiners. Ein großer Vorteil: Dabei sei eine hohe Vorfertigung der Teile möglich. Die Balkenbrücke sei zwar günstiger, schneide aber das Freibord zur Sieg ein und habe eine längere Bauzeit.

Wie berichtet, ist die Melanbogenbrücke, die 250 Meter über die Siegaue reicht und ihren Namen dem österreichischen Konstrukteur und Ingenieur Josef Melan verdankt, schon seit mehr als zehn Jahren für den Schwerlastverkehr über 14 Tonnen gesperrt. Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung habe damals den Neubau an gleicher Stelle als beste Lösung ergeben, erklärte Meiners.

Zwei Jahre Bauzeit erwartet

Er geht von einer Bauzeit von rund zwei Jahren aus – inklusive Abbruch der bestehenden Brücke. Dafür soll das Bauwerk zunächst eingerüstet und dann schrittweise zurückgebaut werden, um die Umweltbelastungen für die Sieg so gering wie möglich zu halten. Eine Sprengung komme aufgrund erheblicher Beeinträchtigungen des Gewässers nicht infrage, erklärte Frank Bechtloff von Cochet Consult, der eine erste umweltfachliche Bewertung erstellt hatte. Grundsätzlich seien aber keine wesentlichen Störungen der Schutzgebiete zu erwarten, da die Bauarbeiten „in einem stark vorbelasteten Bereich“ erfolgten.

Autofahrer müssen hingegen auf jeden Fall mit Behinderungen rechnen. Denn während des Neubaus soll die Brücke für den motorisierten Verkehr komplett gesperrt werden, Radfahrer sollen auf die nahe gelegene Eisenbahnbrücke ausweichen. Dort werde der Fußweg als Provisorium ertüchtigt, der derzeit gesperrt sei, sagte Meiners.

Martin Metz (Grüne) forderte hingegen, gleich einen richtigen Radweg neben der Eisenbahnbrücke zu realisieren statt Geld für ein Provisorium auszugeben. Laut dem Ersten Beigeordneten Rainer Gleß ist diese separate Fuß- und Radwegeführung noch immer „die Ultima Ratio“, an der mit viel Dampf gemeinsam mit der Stadt Troisdorf gearbeitet werde.

Wann die Arbeiten an der Melanbogenbrücke beginnen, darauf wollte sich der Landesbetrieb Straßenbau NRW in der Sitzung nicht festlegen. Die Planfeststellung werde für das dritte Quartal 2018 angestrebt, so ein Vertreter. Im Gespräch mit dem GA hatte der Sprecher von Straßen NRW, Timo Stoppacher, vor wenigen Wochen gesagt, dass er nicht mit einem Baubeginn vor 2020 rechne.