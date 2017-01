GA-Serie "Eine Stunde mit..."

03.01.2017 Sankt Augustin. In unserer Serie begleiten wir die Sankt Augustiner Tafel-Mitarbeiterin Jenny Reutter. Jeden ersten Montag im Monat nimmt die Tafel private Spenden entgegen.

„Brot oder Brötchen? Wollen Sie Salat? Und Grünkohl?“ Diese Fragen stellt Jenny Reutter an ihrem Arbeitstag in der Sankt Augustiner Tafel immer wieder. Es ist kurz nach zwei Uhr, der Eingangsbereich der Ausgabestelle im Pfarrweg in Mülldorf ist gut besucht. Alle Kunden erwarten freudig ihre Essensspenden und dürfen sogar Extra-Wünsche aussprechen.

„Die sechs bitte“, ruft Reutter und nimmt die Marke eines Mannes entgegen. Dann kontrolliert sie ein zweites Kärtchen. Darauf ist die Anzahl der zu versorgenden Familienmitglieder des Mannes vermerkt. Er braucht Lebensmittel für zwei Erwachsene und zwei Kinder.

Die 76-jährige Reutter arbeitet schon seit fünf Jahren ehrenamtlich bei der Tafel. Jeden Mittwoch beginnt die Sankt Augustinerin um elf Uhr ihren Dienst. Zuerst sortiert sie mit ihren rund zehn Mitarbeitern die Lebensmittelspenden aus den Supermärkten, Bäckereien und Metzgereien in Sankt Augustin. Eine halbe Stunde vor der Ausgabe ist Ruhe vor dem Sturm. Alle Lebensmittel sind in die Regale des Lagerraums geräumt. „An diesem Mittwoch sind nicht so viele Spenden wie sonst in den Regalen“, sagt die Sankt Augustinerin und zeigt in die gefüllten Regale. Abgepackte Brote, Salat, Auberginen, Paprika, Joghurt und viele weitere Lebensmittel stapeln sich dort.

Manches davon packt Reutter nun in die rote Tragetasche des Kunden Nummer sechs. „Möchten sie Artischocken“, fragt sie ihn von Weitem. Ja, möchte er. Für die zwei Kinder des Kunden gibt es heute etwas besonderes: Bei den Spenden eines Supermarktes waren Nikolaus-Tüten dabei. Die sind reichlich mit Süßigkeiten gefüllt. Die rote Tasche ist nun voll, Reutter übergibt sie dem Kunden und bekommt von ihm ein breites Lächeln und ein „Dankeschön“.

Anzahl der Kunden hat sich erhöht

„Die Freude der Kunden ist sehr viel wert“, sagt die Rentnerin. Ohne diese Motivation würden viele den schweren Arbeitstag gar nicht mitmachen. Die Arbeit der Tafel-Mitarbeiter ist auch körperlich anstrengend. Zwei Stunden lang tragen sie schwer befüllte Taschen vom Lagerraum zum Kunden. In den zwei Stunden gibt es keine freie Minute für Reutter. An diesem Mittwoch sind es rund 100 Kunden, die auf ihre Lebensmittel warten. Die Anzahl der Kunden habe sich in den vergangenen fünf Jahren erhöht. Als sie angefangen habe, seien es rund 70 Kunden am Tag gewesen.

Der Ansturm wird mit einem Nummern-System bewältigt. Am Vordereingang der Tafel holen sich die Kunden für einen Euro Marken ab. Auf den Marken stehen Zahlen. Diese Zahlen werden nach und nach aufgerufen, sodass nur Gruppen von zehn Kunden an der Essensausgabe warten müssen. Die Ausgabe ist im Hinterhof des Gebäudes. „Unsere Kunden fühlen sich so wohler, hier sieht sie keiner von der Straße aus“, sagt Reutter. Tafel-Kunden sind Menschen. die aus sozial schwachen Verhältnissen kommen. Reutter packt den Kunden Lebensmittel ein, die sie sich mit ihrem monatlichen Einkommen sonst nicht leisten können.

An Gemüse, Brot oder Obst mangelt es der Augustiner Tafel nicht. Es wäre gut, wenn sie noch mehr Babynahrung, Waschmittel oder Kaffee gespendet bekämen, so Reutter. Das können auch Privatpersonen machen. Jeden ersten Montag im Monat nimmt die Tafel private Spenden entgegen.

Man muss "auch mal streng werden"

„Die Lebensmittel aus der Tafel sind eine Ergänzung, ganz ersetzen können sie den Einkauf nicht“, erklärt die Rentnerin. Sie muss beim Verteilen der Lebensmittel aufpassen, dass sie anfangs nicht zu viel einpackt, sodass auch für die letzten Kunden noch etwas da ist. Kein Kunde wird mit leeren Händen nach Hause geschickt. Nach knapp zwanzig Minuten Arbeit sind viele der Lebensmittel-Kisten schon fast leer. Die Mitarbeiter können nur das ausgeben, was da ist.

„Manchmal sind Kunden neidisch auf die Lebensmittel anderer Kunden. Da muss man auch mal streng werden“, erzählt Reutter. Das kann man sich kaum vorstellen, denn stets hat Jenny Reutter ein Lächeln auf dem Gesicht, scherzt mit ihren Mitarbeiterinnen und unterhält sich kurz mit den Kunden. Die Stimmung scheint ausgelassen. Das überträgt sich sofort auf die Kunden, die prompt kleine Anekdoten von zu Hause erzählen.

Inzwischen bedient Jenny Reutter schon den Kunden Nummer 45. „Brot oder Brötchen?“ Bis der letzte Kunde ihr heute diese Frage beantwortet hat, dauert es noch knapp eine Stunde. Danach räumt sie mit ihren Kollegen den Lagerraum auf. „Am Ende eines solchen Arbeitstages bin ich immer platt“, sagt die 76-Jährige. (Sofia Grillo)