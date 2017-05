Autorin zu Gast auf dem Sofa

Sankt Augustin. Zwei Frauen beschreiben einander in E-Mails ihren Alltag und erzählen sich schonungslos ehrlich ihre intimsten Gedanken und Ängste: „Schlafen werden wir später“ heißt der neue Roman von Zsuzsa Bánk, mit dem die Autorin am Dienstag, 9. Mai, "Zu Gast auf dem Sofa" in der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg ist.

Von Bianca Breuer, 03.05.2017

Márta ist Schriftstellerin, verheiratet und hat drei Kinder. Johanna ist Lehrerin und alleinstehend. Die beiden Frauen sind seit frühester Kindheit befreundet, und egal, was das Schicksal ihnen vorherbestimmt hat, ihre Freundschaft ist geblieben. „Schlafen werden wir später“ heißt der neue Roman der Autorin Zsuzsa Bánk. Er ist in einer außergewöhnlichen Form geschrieben: Die beiden Freundinnen schreiben sich abwechselnd E-Mails.

Hier können sie sich ungestört austauschen. Márta schreibt über die Probleme in ihrer Ehe, die Liebe zu ihren Kindern, die Angst, im Alltagstrott zu ertrinken, und über den ständigen Kampf um Anerkennung. Johanna hingegen plagen die Schatten der Vergangenheit.

Über den besonderen Stil ihrer Geschichte sagte Zsuzsa Bánk Anfang des Jahres in einem Interview mit dem Fischer Verlag: „So konnte ich private und intime Stimmen entwickeln wie sonst nie. Ich habe zwar auch davor in der Ich-Perspektive geschrieben, aber nun hatte ich gleich zwei Ich-Perspektiven. Schon lange wollte ich solch einen Roman schreiben. Einen Roman, der zwei so intime Einblicke erlaubt.“ Wer das Leben so detailliert aus einzelnen Blickwinkeln erzählen möchte, kann dies nur in Tagebuchform oder als Brief, findet die Autorin.

Ein Buch, das zum Nachdenken über das Leben anregt

Die beiden Frauen beschreiben nicht nur ihren Alltag, sondern erzählen sich schonungslos ehrlich ihre intimsten Gedanken und Ängste. So erzählt Márta, dass ihr Mann sie verlassen würde, wenn er nur zehn Jahre jünger wäre und keine Kinder hätte. Sie beichtet Johanna auch ihre Unfähigkeit, darauf zu reagieren.

Dieses Buch beschäftigt sich mit der Frage: Was machen die Protagonistinnen mit einem Leben, das sie bereits zur Hälfte gelebt haben? Und was macht das Leben mit ihnen?

Zsuzsa Bánk lässt die Leser an der Gedankenwelt zweier Menschen teilhaben und regt zum Nachdenken über das eigene Leben an. Die Sprache ist offen und ehrlich. Es ist ein Buch über Freundschaft, die trotz der räumlichen Distanz über Jahrzehnte Bestand hat. Für die Autorin gibt es eine Grundvoraussetzung für Freundschaft: „Sie stellt keine Bedingungen. Das Fundament lautet: Du bist meine Freundin, deshalb kannst du dir alles erlauben, und ich liebe dich trotzdem.“

Zsuzsa Bánk wurde 1965 in Frankfurt geboren. Sie arbeitete als Buchhändlerin, bevor sie in Mainz und Washington Publizistik, Politikwissenschaften und Literatur studierte. Heute lebt und arbeitet die Autorin in Mainz. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder. Ihr Erstlingsroman „Der Schwimmer“ wurde mit dem aspekte-Literaturpreis, dem Deutschen Bücherpreis, dem Jürgen-Ponto-Preis, dem Mara-Cassens-Preis sowie dem Adelbert-von-Chamisso-Preis ausgezeichnet.

Wer die Autorin live erleben möchte, hat am Dienstag, 9. Mai, ab 19.30 Uhr in der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg die Gelegenheit dazu. Sie ist an diesem Abend „Zu Gast auf dem Sofa“. Karten gibt es in der Bücherstube Sankt Augustin und in der Bibliothek der Hochschule für zehn Euro, ermäßigt kosten sie sechs Euro.