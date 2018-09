SANKT AUGUSTIN. Unbekannte Täter sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in den Kiosk eines Seniorenheims in Sankt Augustin eingebrochen und haben Zigarettenschachteln im Wert von mehreren hundert Euro entwendet.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.09.2018

Auf Zigaretten im Wert von mehreren hundert Euro hatten es die Täter abgesehen, die in der Nacht zu Sonntag zwischen 1 und 4.20 Uhr in den Kiosk eines Seniorenheimes an der Arnold-Janssen-Straße in Sankt Augustin einbrachen.

Laut Bericht der Polizei brachen die Unbekannten dafür zunächst die Scheibe einer Nebeneingangstür heraus, gelangten so in das Innere des Weohnheimes und hebelten von dort schließlich das Fenster der Durchreiche des kleinen Kiosks aus dem Rahmen. Zur Flucht benutzten sie anschließend den gleichen Weg, den sie gekommen waren.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Vorfalls um Hinweise unter 02241/5413321.