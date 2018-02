Ein Täter noch flüchtig

Sankt Augustin. Weil zwei Zeugen nicht weggeschaut haben, ging der bewaffnete Raubüberfall auf eine 50-Jährige in Sankt Augustin glimpflich aus. Die Polizei fahndet nun nach einem der Täter.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.02.2018

Er wollte sich gerade sein Abendessen in einer Grillstube an der Bonner Straße in Sankt Augustin abholen, als ein 56-jähriger Bonner sah, wie zwei Männer eine Frau bedrängten. Der Vorfall ereignete sich am frühen Mittwochabend.

Einer der verdächtigen Männer soll ein Messer in der Hand gehalten haben. Der Bonner überlegte nicht lange, lief aus der Grillstube hinaus auf die Straße und sprach die Tatverdächtigen an. Beide Männer liefen daraufhin sofort in Richtung Lindenstraße davon. Diese Szenerie beobachtete wiederum ein 27-jähriger Siegburger aus seinem Auto heraus. Als die beiden Flüchtenden an seinem Pkw vorbei liefen, stieg er aus und konnte einen der Täter bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Einer der Tatverdächtigen ist 30 Jahre alt und stammt aus Bergisch-Gladbach. Sein Komplize soll der Frau mit dem Messer gedroht haben. Er ist weiter auf der Flucht.

Auf der Wache stellten die Beamten fest, dass der festgenommene Täter mit etwa 1,7 Promillle stark alkoholisiert war. Zur Beweissicherung wurde ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen.

Der noch flüchtige Täter soll laut Zeugenaussagen 25 bis 30 Jahre alt und etwa 1,85 Meter groß sein und wird äußerlich als mitteleuropäisch beschrieben. Zum Tatzeitpunkt war er komplett schwarz bekleidet und hatte sich bei Tatausführung mit einer Sturmmaske mit Skelettaufdruck maskiert.

Der vorläufig festgenommene 30-Jährige wurde nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Ermittlungen wieder auf freien Fuß gesetzt, da kein Tatverdacht mehr gegen ihn vorlag. Der alleinige Tatverdacht richtet sich nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen den flüchtigen unbekannten Täter.