Offenes Freifunknetz in Sankt Augustin

Sankt Augustin. Die Kölnstraße in Hangelar und die Burgstraße im Sankt Augustiner Stadtteil Menden verfügen ab sofort über ein offenes Freifunknetz. Durch das Wlan auf der Haupteinkaufsstraße soll der Einzelhandel noch attraktiver werden.

Von Sofia Grillo, 06.04.2017

Das Smartphone und mit ihm eine stabile Internetverbindung gehört für viele fest zum Alltag. Sei es, um ein Rezept zu „googlen“, eine Whatsapp-Nachricht zu empfangen oder sich navigieren zu lassen. Außerhalb des häuslichen Wlan-Netzwerks ist eine stabile Internetverbindung nicht immer gewährleistet. Das mobile Internet sendet mal guten, mal schlechten Empfang. Bürger und Passanten in den Zentren der Sankt Augustiner Stadtteile Hangelar und Menden haben dieses Problem beim Spaziergang auf den Haupteinkaufstraßen fortan nicht mehr.

Die Kölnstraße in Hangelar und die Burgstraße in Menden wurden von der Stadt und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Sankt Augustin (WFG) mit einem offenen Wlan-Netzwerk ausgestattet.

Jeder kann auf den beiden Straßen auf freies Internet zugreifen. Man findet es, wenn man auf seinem Smartphone nach Wlan-Netzwerken sucht. Erscheint das Netzwerk „Freifunk“, kann man sich kostenlos und ohne Angaben von Daten darin einwählen. Insgesamt 40 Geschäftsinhaber in den beiden Einkaufstraßen haben in ihren Geschäften einen Wlan-Router anbringen lassen, der den Freifunk sendet.

40 Router für freies Wlan

Die WFG übernahm die Kosten für die 40 Router in Höhe von 1800 Euro. „Die Idee eines freien Wlan-Netzwerkes kam 2014 in der Politik auf. Bei der Umsetzung gab es jedoch noch einige Probleme, die geklärt werden mussten“, sagte Sankt Augustins Bürgermeister Klaus Schumacher.

Das Hauptproblem war rechtlicher Natur: Wer haftet bei Missbrauch eines offenen Wlan-Netzwerks? Bisher galt die Regelung, dass der Inhaber eines Netzwerks zur Verantwortung gezogen wird, egal wer das Netzwerk missbraucht. Diese sogenannte Störerhaftung gilt seit Juli 2016 nicht mehr für Zugangsanbieter von Netzwerken. Ein solcher Anbieter ist der Verein Freifunk, der nun auch das offene Wlan in Hangelar und Menden betreibt.

Stärkung des Einzelhandels

„Sobald die Haftungsfrage geklärt war, haben wir auch mit der Umsetzung losgelegt“, so Schumacher. Stephanie Harke von der WFG hat das Projekt koordiniert: „Seit Mitte März ist das Freifunknetz nun in den Straßen nutzbar. Viele greifen auch schon drauf zu. Jetzt gibt es aber den offiziellen Startschuss.“

Das Wlan solle vor allem dazu beitragen, dass der Einzelhandel und die Haupteinkaufstraßen Sankt Augustins für Kunden noch attraktiver werden. Der Werbekreis Hangelar und die Unternehmergemeinschaft MendenPLUS leisteten bei den Gewerbetreibenden in den Stadtteilen Überzeugungsarbeit, sich auf das Projekt einzulassen. Auf der Kölnstraße sind nun 30 Router und auf der Burgstraße zehn Router in den Geschäften installiert worden.

Regionaler Onlinehandel

Edgar Bastian, Wirtschaftsförderer der Stadt, sieht das offene Netzwerk als Beginn einer neuen Ära für den Einzelhandel. Das offene Wlan sei ein großer Schritt Richtung Zukunftsfähigkeit. „Es öffnet die Tür für den Onlinehandel in der Region“, so Bastian.

In Zukunft solle gemeinsam mit der IHK Bonn/Rhein-Sieg überlegt werden, wie die regionalen Händler in den Onlinehandel integriert werden können. „Der Handel im Internet ist nicht unerheblich und auch eine große Chance. Wir müssen erreichen, dass die Bürger aus der Region bei uns bestellen“, sagte Bastian. So könnte es beispielsweise eine Internetplattform geben, auf der die Angebote und Waren der regionalen Händler zusammengefasst koordiniert und angeboten werden.