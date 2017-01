Selbstverteidigung in Sankt Augustin

18.01.2017 SANKT AUGUSTIN. In der Kampfsporthalle der Bundespolizei in Hangelar trainieren Senioren Kraft, Kondition - und Selbstbewusstsein. Aufgrund der großen Resonanz im vergangenen Sommer fand nun schon er zweite Kurs statt.

Der Kerl, der die zierliche ältere Dame mit aggressiver Körperhaltung bedrängte, war gut einen Kopf größer als sie und hatte dennoch keine Chance. Es ging ruck, zuck. Hier ein Stoß, da ein gezielter Griff und der Aggressor lag ihr schachmatt zu Füßen.

Die Szene spielte sich nicht auf offener Straße oder in einer dunklen Ecke ab, sondern in der Kampfsporthalle der Bundespolizei in Hangelar. Allerdings: Die Kontrahenten sind ein Ehepaar und waren Teilnehmer eines Selbstverteidigungskurses für Senioren, den der Verein Budokan Black Eagle Sankt Augustin dort im vergangenen Juli erstmals für Menschen ab 55 Jahren angeboten hatte und der am 13. Januar endete.

Wegen der großen Nachfrage startete im Oktober 2016 ein zweiter Kurs. Peter Bahn, selbst seit über 30 Jahren aktiver Kampfsportler, der die Übungsstunden leitete, zeigte sich mehr als zufrieden mit dem Erreichten. „Die Teilnehmer sind in dem halben Jahr Training mutiger geworden, haben mehr Selbstbewusstsein bekommen und auch mehr Kondition als zu Beginn.“ Das bestätigten auch Dorothea (66) und Johanna (68), die wie alle anderen Teilnehmer nur mit dem Vornamen genannt werden wollen. „Wir gehen jetzt weniger ängstlich und mit mehr Selbstbewusstsein auf die Straße, vor allem in der dunklen Jahreszeit“, so die Seniorinnen, denen das Training „in der netten Gruppe“ nach eigener Aussage viel Spaß gemacht hat.

Es kommt nicht allein auf körperliche Kraft an

Das neue Selbstbewusstsein äußerten die Senioren in einer Art Ritual zu Beginn jeder Trainingseinheit. Im Halbkreis aufgestellt, rief einer nach dem anderen mit fester Stimme aus, wie er sich fühlte. „Ich bin stark“, „ich habe Kraft“ oder „ich habe keine Angst“ schallte es dann durch die Halle. Begeistert zeigte sich auch die 67-jährige Ursula: „In diesem Kurs für Senioren lernten wir, Gefahren zu erkennen und zu vermeiden, uns umsichtiger und aufmerksamer zu bewegen und uns gegebenenfalls gegen den Angreifer verteidigen zu können.“

Ähnlich äußerte sich der älteste männliche Kursteilnehmer, Georg (76): „Früher hätte ich mich nicht getraut, jemandem zu helfen, der in Bedrängnis ist. Heute würde ich einschreiten. Ich fühle mich nicht mehr in der Opferrolle.“ Bahn erklärte, jeder ältere Mensch könne mitmachen, denn es komme bei der Selbstverteidigung nicht auf Kraft, sondern auf das „gewusst wie“ an.

Er verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass die älteste Teilnehmerin bereits 82 Jahre alt und sehr erfolgreich sei. Immer und immer wurden Handlungsabläufe geübt, um effiziente Selbstverteidigungstechniken in Automation bei Bedarf abzurufen. Ausgang jeder erfolgreichen Abwehr eines Angriffs ist nach Bahns Worten eine Attacke gegen die sogenannten Atemipunkte.

Das sind die empfindlichsten Stellen am menschlichen Körper – zum Beispiel Leber, Solar-Plexus, Hoden oder Magen –, die durch einen Schlag, Tritt oder Stoß getroffen enorme Schmerzen bereiten und dadurch einen Schock verursachen. „Der Angreifer lässt sofort locker und diesen Moment kann man ausnutzen, um selbst erfolgreich zu agieren“, so Bahn. Wie erfolgreich der Kursus war, beweist auch, dass 18 der insgesamt 23 Teilnehmer dem Verein Budokan Black Eagle Sankt Augustin beigetreten sind und nun dienstags und freitags weiter trainieren.

Der in Hangelar ansässige Verein Budokan Black Eagle besteht seit 1979. Er gründete sich damals im Umfeld des Bundesgrenzschutzes und hat heute 180 Mitglieder. Schwerpunkt neben der Selbstverteidigung ist das Kickboxen.

Für März ist ein dritter Kurs geplant, wenn sich genügend Interessenten finden. Informationen können bei Peter Bahn angefordert werden. E-Mail: info@bahn-naturheilpraxis.de. (Von Paul Kieras)