Feuerwehr im Einsatz

Sank Augustin. Die Feuerwehr ist am Dienstagvormittag nach Sankt Augustin ausgerückt. Auf einem Balkon war ein Brand ausgebrochen, vier Menschen wurden verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.02.2019

Bei einem Brand an einem Mehrfamilienhaus in Sankt Augustin sind am Dienstagmittag vier Personen verletzt worden. Die Feuerwehr war gegen 12.45 Uhr an den Europaring alarmiert worden, nachdem auf einem Balkon Kunststoff in Brand geraten war. Zuvor war Sirenenalarm im Sankt Augustiner Stadtgebiet ausgelöst worden.

Bei Eintreffen der Wehrleute war das Feuer bereits von Anwohnern gelöscht worden, sodass die Einsatzkräfte nur noch Nachlöscharbeiten durchführten. Ein Anwohner hatte zuvor versucht, vom Obergeschoss aus das Feuer auf dem darunterliegenden Balkon zu löschen.

Anschließend wurde er leicht verletzt mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Neben dem Mann und einer älteren Dame, die sich auf dem brennenden Balkon aufgehalten hatte und ebenfalls Rauchgase eingeatmet hatte, wurden noch zwei weitere Menschen verletzt. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.