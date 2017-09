Sankt Augustin. Die Sankt Augustiner Schule begeht seinen 50. Geburtstag mit mehreren Veranstaltungen. Zum Festakt am Samstag, 9. September, sind alle Schüler, Lehrer, Eltern und Ehemalige eingeladen.

50 Jahre Rhein-Sieg-Gymnasium. Das muss gefeiert werden, am besten gleich mehrfach. Deshalb wird es an der Schule ein ganzes Jubeljahr zum Jubiläum geben. „Wir freuen uns auf das Jubiläum“, sagt Schulleiterin Birgit Fels. Los geht es am Donnerstag, 7. September, mit einem Geschenk für die Schüler. „Für sie planen wir am eigentlichen Geburtstag eine interne Überraschungsfete“, erzählt Fels. Der große offizielle Feier startet dann zwei Tage später am Samstag, 9. September. Alle Schüler, Lehrer, Eltern und Ehemalige sind eingeladen. Von 16 bis 17 Uhr ist ein Festakt in der Aula der Schule vorgesehen, dazu ist besonders der Gründungsjahrgang eingeladen. Gleichzeitig gibt es in den Klassenräumen Treffen aller Ehemaligen. Ab 17.30 Uhr setzen sich die Feierlichkeiten mit einem Schulfest fort. Hinzu kommen laut Fels eine ganze Reihe an Großveranstaltungen übers Jahr verteilt, die unter dem Motto „50 Jahre RSG“ stehen. Bis zum Ende des Schuljahres soll sich auch eine Jubiläumshomepage füllen, die Schüler gestalten. Zudem ist ein Film geplant.

Fels ist sichtlich stolz auf ihre Schule, deren Leiterin sie seit Mai 2015 ist. „Hier ist permanent das brausende Leben“, sagt sie. Am Rhein-Sieg-Gymnasium gefällt ihr besonders die Vielseitigkeit. Es sei nicht nur eine Schule mit naturwissenschaftlichem oder Musikschwerpunkt. Es gebe auch viele Austauschprogramme und Arbeitsgemeinschaften, wie die Schülerzeitung oder die Israel AG. Die Schulpartnerschaft mit Mewasseret Zion in Israel war auch die Grundlage für die spätere Städtepartnerschaft.

Das Jubiläum ist für die Leiterin nun eine Art Bestandsaufnahme mit Rückschau aber auch Ausblick. So hätte sie nichts dagegen, wenn im zweiten Jubiläumshalbjahr am RSG gebaut würde. Zu den notwendigen Sanierungen wünscht sich die Schule zudem noch weitere allgemeine Räume für die Oberstufe. „Wir hätten schon noch Begehrlichkeiten“, sagt Fels. „Ich glaube, dieses Bore-out, was es in vielen Berufen gibt, ist in einer Schule ausgeschlossen.“ Ihr Stellvertreter Christoph Spieß ergänzt: „Man wird auch nicht so schnell alt, man ist sehr am Puls der Zeit.“