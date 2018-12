Verdächtiger festgenommen

Polizei und Spurensicherung waren am Abend in Sankt Augustin im Einsatz

Sankt Augustin. Ein vermisstes 17-jähriges Mädchen aus Rheinland-Pfalz ist tot in einem Flüchtlingsheim in Sankt Augustin gefunden worden. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen festgenommen und eine Mordkommission eingerichtet.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.12.2018

Ein vermisstes Mädchen ist tot in einem Flüchtlingsheim in Menden gefunden worden. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Eine Mordkommission geht dem Verdacht nach, dass die 17-Jährige aus dem rheinland-pfälzischen Unkel umgebracht wurde. Zur Nationalität der jungen Frau sowie des Tatverdächtigen liegen aktuell keine gesicherten Informationen vor. Ihre Eltern hatten die Teenagerin am Freitagmittag als vermisst gemeldet.

Das Mädchen ist nach Angabe der Bonner Polizei am Sonntagabend tot aufgefunden worden. Zuvor hatten Feuerwehr und Polizei in Meindorf an der A59 mit einem Großaufgebot nach dem Mädchen gesucht. Auch Rettungstaucher aus Köln und Bonn waren im Einsatz und suchten in einem kleinen See an der Straße "Auf dem Mirzengrehn" nach der 17-Jährigen.

Gegen 17 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, weil Spaziergänger am Ufer des Sees in der Nähe des Penny-Marktes an der Johann-Quadstraße Kleidungsstücke der 17-Jährigen fanden. Einem WDR-Bericht zufolge wollte sie eine Freundin besuchen, kam dort aber nie an. Per Handy habe sich das Mädchen in den zwei Tagen nach seinem Verschwinden mehrmals bei Bekannten gemeldet, hieß es unter Berufung auf die Polizei.

Nach Angabe der Feuerwehr waren 150 Einsatzkräfte, darunter eine Hundertschaft der Polizei und Hunde, an der Suche beteiligt. Gegen 20 Uhr wurde die Suche eingestellt, weil das Mädchen laut Feuerwehr „an einem anderen Ort“ aufgefunden wurde.

Einsatzkräfte fanden die Tote um circa 20 Uhr im benachbarten Stadtteil Menden. Das Flüchtlingsheim liegt am Rande eines bei Nacht kaum beleuchteten Gewerbegebiets neben einer Bahntrasse. Nach dem Einsatz der Spurensicherung wurde die Leiche des Mädchens am frühen Morgen aus der Unterkunft in einen Bestattungswagen gebracht.