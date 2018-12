Mordkommission eingerichtet

Sankt Augustin. Zahlreiche Einsatzkräfte suchten am Sonntagabend nach einer vermissten 17-Jährigen in einem See in Sankt Augustin. Wenig später wurde das Mädchen tot aufgefunden. Eine Mordkommission ermittelt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.12.2018

Ein 17 Jahre altes Mädchen ist nach Angabe der Bonner Polizei am Sonntagabend tot aufgefunden worden. Zuvor hatten Feuerwehr und Polizei in Meindorf an der A 59 mit einem Großaufgebot nach dem Mädchen gesucht. Auch Rettungstaucher aus Köln und Bonn waren im Einsatz und suchten in einem kleinen See an der Straße Auf dem Mirzengrehn nach der 17-Jährigen. Gegen 17 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, weil Spaziergänger am Ufer des Sees in der Nähe des Penny-Marktes an der Johann-Quadstraße Kleidungsstücke der 17-Jährigen fanden.

Nach Angabe der Feuerwehr waren 150 Einsatzkräfte, darunter eine Hundertschaft der Polizei und Hunde, an der Suche beteiligt. Gegen 20 Uhr wurde die Suche eingestellt, weil das Mädchen laut Feuerwehr „an einem anderen Ort“ aufgefunden wurde. Die Bonner Polizei bestätigte am späten Abend, dass die 17-Jährige tot in Meindorf aufgefunden wurde. Eine Mordkommission wurde eingerichtet.