Bank der Steyler Missionare

Sankt Augustin. In Sankt Augustin ist es am Freitagvormittag zu einem Gasaustritt gekommen. Das Bankgebäude der Steyler Missionare an der Arnold-Janssen-Straße wurde geräumt. Es gibt Verletzte.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.03.2019

Zu einem Gasalarm ist es am Freitagvormittag in Sankt Augustin gekommen. Wie die Rettungsleitstelle des Rhein-Sieg-Kreises auf GA-Anfrage mitteilte, ist in dem Bankgebäude der Steyler Missionare an der Arnold-Janssen-Straße Kohlenmonoxid-Gas ausgetreten. Wie es dazu kam, ist noch unklar. Geräumt wurde das Gebäude, die Hauptgaszufuhr ist abgedreht. Lüftungsmaßnahmen wurden getroffen.

Die Rettungskräfte sind noch vor Ort im Einsatz. Laut Rettungsleitstelle gibt es Verletzte.

Weitere Berichterstattung folgt.