Zusammenstoß

Sankt Augustin . Am Montagmorgen kam es auf der B56 in Sankt Augustin Menden zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei wurde ein 24-jähriger Fahrer verletzt. Zurzeit kommt es dort zu Verkehrsbehinderungen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.01.2018

Am Montagmorgen gegen 6.15 Uhr sind im Kreuzungsbereich Einsteinstraße und der Auffahrt auf die Bundesautobahn 560 ein Ford Fiesta und ein Opel Corsa zusammengestoßen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte der 24-jährige Fordfahrer von der Einsteinstraße kommend weiter in Richtung Much geradeaus fahren. Der 38-jährige Siegburger im Opel Corsa kam aus Richtung Much von der B56 und wollte nach links auf die A560 abbiegen.

Wie genau es zu dem Verkehrsunfall kam, ist noch unklar. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Der 24-jährige Fahrer aus Porz musste in einem Krankenhaus stationär behandelt werden.

Die Feuerwehr Sankt Augustin nimmt derzeit ausgelaufene Betriebsmittel auf. Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeführt. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr.

