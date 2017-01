Zukunft des Bürgerhauses Buisdorf

25.01.2017 Sankt Augustin. Die Stadt Sankt Augustin hat noch keine Nachnutzung für das Haus Buisdorf gefunden. Am heutigen Mittwoch gibt die Verwaltung im Haupt- und Finanzausschuss einen Überblick über den Sachstand.

Das Ende war schon absehbar, aber nun geht es mit dem Bürgerhaus in Buisdorf doch weiter. Die Vereine können das Haus Buisdorf weiterhin für ihre Veranstaltungen nutzen – vorerst. Das teilte Stadtsprecherin Eva Stocksiefen auf GA-Anfrage mit. Der Grund: Laut der Pressesprecherin gibt es noch keine Nachnutzung für das Gebäude. Um dort keinen Leerstand zu haben, habe die Stadt den Vertrag mit der Pächterin, aktuell ist das Gisela Bomheuer, zunächst verlängert – allerdings mit der Möglichkeit, ihn zu jedem Quartalsende wieder kündigen zu können. „Wir haben damit deutlich kürzere Kündigungsmöglichkeiten“, sagt Stocksiefen.

Wie berichtet, hatte die Kommunalpolitik vor knapp einem Jahr beschlossen, das Gebäude zum 31. Dezember 2016 als Bürgerhaus aufzugeben. Gleichzeitig beauftragten die Politiker die Stadt zu prüfen, ob das Bürgerhaus mit einem anderen Betreibermodell beibehalten oder wie das Gebäude alternativ genutzt werden könne. Hintergrund sind die jährlichen Kosten von 38 800 Euro im Bereich der freiwilligen Leistungen und die laut Verwaltung im Vergleich dazu zu geringe regelmäßige Belegung. Aufgrund der klammen Kassen wollte die Stadt deshalb Geld einsparen.

„Wir sind erstmal nur erleichtert, dass es weitergeht“, sagt Guido Bergmann, Geschäftsführer des TuS Buisdorf. „Da das Haus Buisdorf ein Treff- und Anlaufpunkt für Jung und Alt ist, hätte der Wegfall für den TuS Buisdorf, weitere Buisdorfer Vereine und die Buisdorfer Bürger einen erheblichen Einschnitt in das kulturelle und soziale Miteinander bedeutet“, sagt er dem GA. Der Sportverein und sein Förderkreis gehörten zu den Organisationen, die das Haus Buisdorf retten wollten. Auch eine Übernahme stand im Raum. Mit einem Brief wandten sich die Vereine im Februar 2016 an Bürgermeister Klaus Schumacher und baten um Aufschub der endgültigen Entscheidung, bis sie ein Konzept zur Fortführung des Bürgerhauses vorgelegt hätten. Zu den Unterzeichnern gehörten neben dem TuS auch die Freiwillige Feuerwehr mit ihrem Förderverein, die Schützenbruderschaft Sankt Georg, die Siegpiraten sowie der Junggesellenverein.

Laut Stadt hatte die Verwaltung daraufhin mit den Vereinen über eine mögliche Übernahme des Bürgerhauses verhandelt. Aufgrund der Tatsache, dass die Zahl der mitgliederstarken Vereine in Buisdorf sehr überschaubar sei, seien die Vereine dazu aber nicht in der Lage, heißt es nun in einer Vorlage für den Haupt- und Finanzausschuss am Mittwoch, in dem es einen Sachstandsbericht geben soll. Guido Bergmann erinnert sich an viele E-Mails mit verschiedenen Szenarien, die zwischen den Vereinen hin und her geschrieben worden sind. „Ein erstes 'Grobkonzept' wurde erarbeitet, aber nicht weiter verfolgt“, sagt er. Im Herbst habe der TuS Buisdorf dann erfahren, dass das Bürgerhaus doch nicht zum Jahresende geschlossen werden soll.

Wie lange das Bürgerhaus den Vereinen nun zur Verfügung steht, ist allerdings offen. Die Stadt spricht laut Stocksiefen derzeit mit potenziellen Interessenten über die Übernahme des Hauses, zudem soll das Gebäude in der Immobilienbörse der städtischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft eingestellt werden. Die Kommune strebt eine Verpachtung oder Vermietung an. Das Gebäude als Kindertagesstätte zu nutzen, ist laut Verwaltung nicht möglich.

Unklar ist auch, welche Räume die betroffenen Vereine alternativ nutzen können, sollte das Bürgerhaus irgendwann nicht mehr offen stehen. Die Volkshochschule, das Seniorencafé, der Tanzsportkreis und die Spiel- und Sportgemeinschaft müssten dann in andere städtische Liegenschaften ausweichen, so die Verwaltung. Das Café Eden und der Schießstand im Untergeschoss sollen nach derzeitiger Beschlusslage weiter genutzt werden. „Soweit dies mit einer Nachnutzung vereinbar ist, sollen auch die jährlichen Großveranstaltungen der Schützen im Erdgeschoss des Hauses weiter stattfinden“, heißt es weiter. Für den Fall, dass das Untergeschoss nicht mehr zur Verfügung stehe, sieht die Stadt derzeit keine räumlichen Alternativen für den Jugendtreff und die Schützen.

„Man muss jetzt abwarten, wie es sich entwickelt“, sagt der Buisdorfer Ortsvorsteher Bernhard Müller. Er sei zunächst einmal froh, dass das Gebäude weiter genutzt werden könne und nicht vergammele. Es sei ein liebgewonnenes Haus, aber es müsse auch bezahlbar sein, ergänzt der Ortsvorsteher. „Für die Bürger ist es ein Verlust. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt“, sagt Müller. „Vielleicht findet sich ein Pächter, der es so weiter betreibt.“ (Hannah Schmitt)