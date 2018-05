Schüler zeigen Fantasy-Theater

Sankt Augustin. Das Stück mit dem Titel „The Good, the Bad and the Undead“ haben die Neuntklässler selbst geschrieben. An diesem Freitag zeigen sie es in der Aula ihrer Schule.

Von Nathalie Dreschke, 04.05.2018

Fünf Untote, eine verschwundene magische Kugel, ein Fluch und zwei rivalisierende Jugendgruppen mit einer gemeinsamen Mission: 17 Neuntklässer des Rhein-Sieg-Gymnasiums (RSG) haben mit Musiklehrer Matthias Reinold und Schulleiterin Birgit Fels das Theaterstück „The Good, the Bad and the Undead“ entwickelt und einstudiert. Seit einem knappen Jahr arbeiteten sie im Wahlpflichtbereich „Musik und Darstellung“ an den Texten, der Musik, dem Gesang und den Tanzeinlagen. An diesem Freitagabend zeigen sie das Stück in der RSG-Aula.

„Es ist schön zu sehen, welche Entwicklung die Schüler im Laufe des Kurses durchgemacht haben. Sie trauen sich auf der Bühne immer mehr zu und wachsen über sich hinaus“, zieht Matthias Reinold eine Bilanz der Theaterarbeit. Die Idee zu dem Stück ist aus dem „Grusical“ entstanden, einem 15-minütigen Musical, das die Schüler zu Beginn des Kurses aufführten. Das Motiv der Untoten hat den Schülern dabei so gut gefallen, dass sie es zu einem zentralen Punkt in der Handlung des Theaterstücks gemacht haben.

Der Fluch des Mondsteins

Einer dieser Untoten ist Walter von und zu Anstetten, gespielt von Christian Schaper. Zu seinen Lebzeiten war Walter ein gefürchteter Ganove. Noch kurz vor seinem Tod hat er zugeschlagen und der Familie Löwenstein ihre magische Kugel, den Mondstein, gestohlen. Durch diese Tat wird der ganzen Familie von und zu Anstetten der Zugang in den Himmel verwehrt, sie spukt seit 400 Jahren auf dem Friedhof. Während einer Führung über die Begräbnisstätte weckt das Schicksal der von und zu Anstettens die Neugier zweier rivalisierender Jugendgruppen, der Streber und der Coolen Kids.

Bei einer nächtlichen Suchaktion zur Geisterstunde finden die Coolen Kids die magische Kugel und lassen sie vor Schreck in einen Bach fallen, als die Mitglieder der Familie von und zu Anstetten plötzlich – mehr oder weniger lebendig – vor ihnen stehen. Auch die Streber haben sich auf den Friedhof geschlichen und staunen nicht schlecht bei dem Anblick. Als die Schüler wieder zu sich kommen, ist der Mondstein bereits weit weg.

Das stellt sie vor ein neues Problem: Da sie die magische Kugel verloren haben, lastet der Fluch nun auch auf ihnen. Der einzige Ausweg: Die Kugel muss dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden. Ein Wettstreit zwischen den beiden Gruppen beginnt. Begraben die Schüler am Ende das Kriegsbeil und schaffen sie es gemeinsam, den Mondstein den Löwensteins zurückzugeben und den Fluch zu brechen? Die Auflösung ist an diesem Freitag zu erleben.

Die Aufführung am Freitag, 4. Mai, beginnt um 19 Uhr in der Aula des Rhein-Sieg-Gymnasiums. Karten gibt es an der Abendkasse. Erwachsene zahlen acht Euro Eintritt, ermäßigte Karten kosten vier Euro.