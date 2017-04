Ostern auf der Scheibner-Ranch

Sankt Augustin. Auf der Scheibner-Ranch in Sankt Augustin kommt der Osterhase mit der Bimmelbahn, mit Schlappohren und Geschenken. Dass der Eigentümer des Hofs, Markus Scheibner, unter dem Kostüm steckt, wissen eingefleischte Besucher mittlerweile.

Von Hannah Würbel, 18.04.2017

Sie trotzten am Sonntag den Regenschauern und die Kinder konnten, eingepackt in Regenhose und Gummistiefel, die Tiere bestaunen.

Ein Ritt auf dem Pony, eine Fahrt mit dem Scheibner-Ranch-Express oder auch nur ein Sprung auf der Hüpfburg – für alles war gesorgt. Scheibner weiß genau, warum er sich jedes Jahr wieder gemeinsam mit seinen Unterstützern die Mühe macht, das Osterfest zu organisieren.

„Die Kinder sollen hier direkt in Kontakt mit den Tieren kommen, davon bekommen viele heute nichts mehr mit“, so der begeisterte Tierfreund. Seit 26 Jahren existiert der Hof mittlerweile und in diesem Jahr findet das Osterfest sogar schon zum 17. Mal statt. Als im vergangenen Jahr das 25-jährige Jubiläum gefeiert wurde, kamen etwa 850 Besucher, erzählt der Chef der Ranch stolz.

Scheibners Vater hatte ursprünglich diese Tradition ins Leben gerufen. „Als mein Vater kurz vor seinem Tod im Altenheim war, brachten wir ihn jeden Sonntag zu den Tieren“, erzählt Scheibner. „Das war immer sein Wunsch, dann glänzten seine Augen.“ Dass Karl Scheibner die Freude an den Tieren und der Natur an seinen Sohn weitergegeben hat, spürt man sofort. Scheibner ist mit Leib und Seele dabei und verkleidet sich für die Kinder sogar. Als Osterhase verteilte er am Sonntag innerhalb von drei Stunden rund 200 Schokoladenosterhasen und 500 Eier, auch Tulpen für die Eltern sind für ihn eine Selbstverständlichkeit.

Damals kamen auf dem Hof fast 300 Tiere unter, heute pflegt und versorgt Markus Scheibner noch etwa 80 Tiere. Darunter Ponys, Esel, Schafe, Ziegen, Meerschweinchen, Schildkröten, Hühner, Enten und Gänse, aber auch Lamas gehören zu seinen Schützlingen. Viele Besucher kennen die Lamas von ihrem Stammplatz direkt neben der Strecke der Bahnlinie 66 zwischen Sankt Augustin-Ort und Hangelar, beide sind schon fast eine Institution auf der Scheibner-Ranch. Besonders die Hasen und Hühner werden von den Kindern beobachtet. Olivia, fünf Jahre, und ihre Schwester Thea, vier Jahre alt, geben währenddessen den Schildkröten neue Namen. Hanni, Nanni und Lolli sollen sie heißen.

Als „Kleinod in Sankt Augustin“ bezeichnet Bürgermeister Klaus Schumacher die kleine Farm am Rande von Sankt Augustin-Ort. „Hier haben die Kinder die Möglichkeit, Tiere lebendig zu sehen.“ Damit das allerdings möglich ist, ist die Ranch auf Geld- und Futterspenden angewiesen. Auch mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr aus Mülldorf wird das Fest erst richtig „gewuppt“, wie Scheibner sagt. Mit Fahrzeugen und in Uniform war die Feuerwehr vor Ort, um die Kinder mit ihrer Arbeit vertraut zu machen. Die Scheibner-Ranch und die Feuerwehr unterstützen sich schon seit Jahren gegenseitig bei ihren Festen. Scheibner freut sich über jede Unterstützung und sieht noch eine lange Zukunft für den Hof: „40 Jahre halten wir mindestens noch.“