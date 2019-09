Blechschaden bei Spurwechsel

Sankt Augustin. Auf der A59 in Höhe Sankt Augustin-Meindorf hat sich am Montagabend ein Unfall ereignet. Bei einem Spurwechsel kollidierten ein Lastwagen und ein Pkw. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.09.2019

Am Montagabend ist es auf der A59 in Fahrtrichtung Bonn zu einem Unfall gekommen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 50-jähriger Autofahrer am Dreieck Sankt-Augustin West von der A560 auf die A59 in Richtung Bonn auf. Auf der mittleren Fahrspur fuhr ein 32-jähriger Lastwagenfahrer von Troisdorf kommend ebenfalls in Richtung Bonn.

In Höhe von Sankt Augustin-Meindorf wollte der Autofahrer auf die mittlere Fahrspur und der Lastwagen auf die rechte Spur wechseln, wobei es zu einer Kollision kam. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme bildete sich auf der A59 ein Stau.