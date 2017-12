Verkehrschaos am Morgen

Eines der Unfallfahrzeuge steht in Niederpleis am Straßenrand.

Eines der Unfallfahrzeuge steht an der Ecke Am Kirchenberg/Hauptstraße in Niederpleis auf der Straße.

An der Hauptstraße in Niederpleis kam es am Morgen zu einem Verkehrsunfall.

Niederpleis. Aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls war die Hauptstraße zwischen Niederpleis und der Autobahnauffahrt Niederpleis am Freitagmorgen komplett gesperrt. Es kam zum Verkehrschaos.

Von Thomas Heinemann, 22.12.2017

Autofahrer und Pendler aus Niederpleis und dem Pleistal, die auf dem Weg in Richtung der Autobahn 560 oder Autobahn 3 waren, mussten sich am Freitagmorgen auf ein Verkehrschaos einstellen: Wegen eines Verkehrsunfalls an der Ecke Am Kirchenberg/Hauptstraße in Niederpleis kam es dort zu erheblichen Verzögerungen im Straßenverkehr.

Gegen 6.30 Uhr war ein 19-jähriger Autofahrer aus Sankt Augustin mit seinem Toyota Aygo Richtung Niederpleis unterwegs. In Höhe der Kreuzung "Kirchberg" beabsichtigte der 19-Jährige sein Auto mitten auf der Hauptstraße zu wenden. Das teilte die Polizei vor Ort mit. Ein hinter ihm fahrender 29-jähriger Autofahrer aus Siegburg, der mit einem weißen Audi unterwegs war, krachte seitlich in das wendende Fahrzeug. Dabei wurde der Toyota quer über die Straße geschleudert.

Augenzeugen und Ersthelfer alarmierten die Feuerwehr und meldeten, dass die Personen eingeklemmt seien. Das habe sich zum Glück nicht bestätigt, sagte Feuerwehrsprecher Sascha Lienesch. Bereits bei Eintreffen der Feuerwehr seien beide Autofahrer aus dem Fahrzeug befreit gewesen. Beide wurden mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Polizei sperrte die Hauptstraße ab Niederpleis in Richtung Buisdorf und Autobahn in beide Richtungen. Die Feuerwehr hatte einige Mühe, die Autofahrer am Befahren der gesperrten Einsatzstelle zu hindern. Immer wieder behinderten anhaltende und nachfragende Autofahrer den Verkehr. Andere Autofahrer versuchten die Absperrung über die Gegenspur zu umfahren. Bei einem dieser Versuche missglückte das Fahrmanöver: Ein junger Autofahrer kollidierte mit seinem Fahrzeug mit einem Straßenschild, wobei Schild und Fahrzeug leicht beschädigt wurden.

Die aktuelle Verkehrslage