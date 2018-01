Zwei Schwerverletzte

Sankt Augustin . Am Donnerstagabend hat es auf der A 560 bei Sankt Augustin zwei Unfälle gegeben. Insgesamt drei Personen wurden teilweise schwerverletzt in Krankenhäuser gebracht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.01.2018

Auf der A560 ist es am Donnerstagabend zu zwei Verkehrsunfällen gekommen. Das teilte die Autobahnpolizei am Freitagmorgen mit. Gegen 19.10 Uhr führte ein riskantes Überholmanöver eines 24-Jährigen zu einem Unfall kurz vor der Anschlusstelle Siegburg in Fahrtrichtung Sankt Augustin.

Der 24-Jährige hat nach Angaben der Polizei zunächst unerlaubter Weise den rechten Fahrstreifen als Überholspur genutzt und ist dann auf die linke Spur gezogen. Dabei habe er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der 24-Jährige war zudem nicht angeschnallt und mit drei Mitfahrern unterwegs, die unverletzt blieben. Der Fahrer des Wagens mit Siegburger Kennzeichen wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehr wurde einspurig um die Unfallstelle herum geführt.

Gegen 20.30 Uhr ist es auf nasser Fahrbahn dann am Autobahnkreuz Sankt Augustin in Fahrtrichtung Bonn zu einem Zusammenprall zwischen einem VW und einem Smart, beide mit Bonner Kennzeichen, gekommen. Beide Fahrer mussten schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Autobahn wurde bis etwa 21.40 komplett gesperrt. Gegen 22.30 war der Einsatz beendet. Die Autobahnauffahrt der B56 bei Sankt Augustin wurde nach GA-Informationen ebenfalls gesperrt.

Die aktuelle Verkehrslage