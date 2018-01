Mehrere Verletzte

Sankt Augustin. Am Freitagnachmittag haben zwei Unfälle auf den Autobahnen 59 und 565 mehrere Kilometer Stau verursacht. Auf der A59 sind vier Personen verletzt worden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.01.2018

Wie die Autobahnpolizei am Freitagnachmittag mitteilte, haben Unfälle auf der A59 und A565 für kilometerlange Staus in Bonn und der Region gesorgt. Auf der A59 bei Menden in Fahrtrichtung Bonn sind gegen 15.15 Uhr vier Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt worden. Drei Personen wurden leicht verletzt, eine Frau musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Bergungsarbeiten waren gegen 16 Uhr wieder beendet. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Von dem etwa zehn Kilometer langen Stau war auch die Buslinie SB 60, die zwischen dem Bonner Hauptbahnhof und dem Flughafen Köln/Bonn verkehrt, betroffen.

Auf der A565 ist es laut Polizei gegen 14.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen Lkw und Pkw gekommen. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Einsatz war gegen 16 Uhr beendet. Auch hier staute sich der Verkehr auf etwa zehn Kilometern Länge.