Zeugen gesucht

Sankt Augustin. Ein unbekannter Mann hat am Montagabend ein Sonnenstudio an den Südarkaden in Sankt Augustin überfallen. Dabei bedrohte er eine Angestellte mit einem Messer.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.10.2017

Ein Unbekannter hat am Montagabend ein Sonnenstudio an den Südarkaden in Sankt Augustin überfallen. Mit vorgehaltenem Messer erbeutete er die Tagesseinnahmen.

Gegen 18 Uhr betrat er das Studio und bedrohte eine Mitarbeiterin mit einem großen Küchenmesser. Die verängstigte Angestellte übergab ihm Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Von-Claer-Straße.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich

1,65 bis 1,70 Meter groß

schlanke Statur

20 bis 25 Jahre alt

südländisches Erscheinungsbild

dunkle Haare

Oberlippenbart

trug einen zu großen dunklen Kapuzenpulli

sprach gebrochen Deutsch

stampfender Gang

Hinweise zum Täter nimmt die Polizei in Sankt Augustin unter 02241/541-3321 entgegen.