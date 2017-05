Diebstahl in Sankt Augustin

Sankt Augustin. Auf einem Firmengelände in Sankt Augustin wurde in der Nacht auf Mittwoch ein Wohnanhänger im Wert von 35.000 Euro gestohlen. Nun bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

11.05.2017

In der Nacht zum Mittwoch, 10. Mai, hebelten Unbekannte ein massives Metalltor zu einem Firmengelände an der Ecke Einsteinstraße / Otto-von-Guericke-Straße in Sankt Augustin auf. Wie die Polizei mitteilte, machten sie sich auf dem Gelände an einem Wohnanhänger zu schaffen.

Dabei überwanden sie mehrere Diebstahlssicherungen um den Wohnwagen an ein Zugfahrzeug kuppeln und stehlen zu können. Der weiße Anhänger der Marke "Hobby 27EG" mit dem Kennzeichen BN-NZ... hat einen Wert von rund 35.000 Euro.

Hinweise zum Verbleib des Wohnanhängers nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02241/5413321 entgegen.