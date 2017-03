Einbruch in Sankt Augustin

Sankt Augustin. Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch in das Vereinsheim des SV Menden eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise.

15.03.2017

Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag in das Vereinsheim des SV Menden an der Fritz-Schröder-Straße eingebrochen. Laut Polizei brachen sie an der Gebäuderückseite eine Holztür auf und hebelten im Inneren den Zugang zur Gaststätte auf.

Sie stahlen sie den Inhalt eines Sparschweins und verließen mit einem zweistelligen Geldbetrag den Tatort. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 3 000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02241/413321. (ga)