Polizei bittet um Hinweise

SANKT AUGUSTIN. Auf zwei Trauerhallen hatten es unbekannte Täter in Sankt Augustin abgesehen. Sie stahlen unter anderem Geld. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

24.04.2018

Noch unbekannt sind die Täter, die in der Zeit zwischen Donnerstag und Montag in zwei Trauerhallen auf Friedhöfen in Sankt Augustin eingebrochen sind. Betroffen ist der Friedhof an der Sandstraße und der Friedhof Niederpleis Nord.

An der Sandstraße brachen die Täter laut Polizei eine Metalltür zum Geräteraum sowie die Holztür zur Kapelle auf. Im Vorraum hebelten sie dann mehrere Spinde auf - was sie erbeuteten ist noch unklar. Klar ist: Es fehlt eine Mikrofonanlage. An der Trauerhalle an der Alten Marktstraße in Niederpleis Nord brachen Unbekannte die hintere Zugangstür auf und verschafften sich so Zugang zum Pfarrzimmer. Sie durchsuchten die Schränke nach Wertsachen und brachen in einem Flur eine Holztruhe auf. Zudem hebelten sie einen Kerzenautomat auf und leerten ein Geldfach. Ob sie noch weitere Beute machten ist unklar.

Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei unter 02241/5413321 entgegen.