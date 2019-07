Sankt Augustin . Unbekannte haben in der Nacht auf Montag einen Kühlanhänger auf einem Sportplatz in Sankt Augustin-Menden aufgebrochen und Lebensmittel und Getränke entwendet.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.07.2019

In der Nacht zu Montag haben Unbekannte Inhalte eines Kühlanhängers in Menden entwendet. Der Anhänger stand auf dem Sportplatz des SV Menden an der Fritz-Schröder-Straße. Laut Polizeiangaben brachen die Täter den Kühlanhänger auf und entwendeten Kisten mit alkoholischen und nichtalkoholischen Getränken sowie Lebensmittel. Bislang ist noch nicht geklärt, wie die Täter auf das Gelände des Sportplatzes gelangen konnten, da dieses um 22 Uhr verschlossen wurde.

Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02241/5413321 entgegen.