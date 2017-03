Einbruch in Niederpleis

Sankt Augustin. Noch unbekannte Täter sind in die Sporthalle des FC Sankt Augustin eingebrochen. Aus einem Laggerraum entwendeten sie eine Kaffeemaschine sowie Becher und Tassen. Die Polizei sucht Zeugen.

10.03.2017

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag in die Sporthalle des FC Sankt Augustin an der „Alte Marktstraße“ in Niederpleis eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, überkletterten sie einen etwa zwei Meter hohen Metallzaun und brachen im Anschluss daran die Tür eines Lagerraums am Ende der Sporthalle auf. In dessen Inneren hebelten die Täter schließlich mehrere Spinde auf und entwendeten daraus unter anderem eine Kaffeemaschine sowie Becher und Tassen.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02241/5413321. (ga)