Verkehrsbehinderungen bei Sankt Augustin

SANKT AUGUSTIN. Ein 40 Jahre alter Lkw-Fahrer ist in der Nacht zu Donnerstag mit seinem Fahrzeug am Kreuz Sankt Augustin West verunglückt. Die Bergung läuft aktuell. Die Dauer ist ungewiss.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.08.2018

Ein vollbeladener 40-Tonnen-Lkw ist in der Nacht zu Donnerstag im Autobahnkreuz Sankt Augustin West von der A560 kommend in der Überleitung auf die A59 in Fahrtrichtung Bonn verunglückt. Er hatte insgesamt zwölf Tonnen Trauben geladen.

Wie Christoph Wessel von der Autobahnpolizeiwache Sankt Augustin vor Ort mitteilte, kam der 40-jährige Lkw-Fahrer gegen 3.10 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte mit seinem vornehmlich mit Weintrauben und Zwiebeln beladenen Fahrzeug rund 20 Meter Leitplanke, ehe es auf die Seite kippte. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus.

40-Tonner bei Sankt Augustin verunglückt Foto: Ulrich Felsmann

"Aufgrund des Schadensbildes gehen wir von deutlich überhöhter Geschwindigkeit im Kurvenbereich aus", so Wessel, der auch berichtete, dass es zunächst Probleme gegeben habe, sich mit dem Lkw-Fahrer zu verständigen, da dieser nur Italienisch sprach. Ein anderer Lkw-Fahrer, der zudem Ersthelfer war, konnte aber letztlich als Übersetzer helfen. Demnach gab der Unfallfahrer an, dass ein anderes Fahrzeug ihn und seinen Lkw geschnitten habe und er dadurch in die Leitplanke geriet. Die Spurenlage bestätigt dies laut Polizei aber nicht.

Zunächst mussten die geladenen Weintrauben und Zwiebeln von der Fahrbahn beseitigt werden. Die anschließende Bergung des Lkw läuft seit 12.30 Uhr. Bislang ist ungewiss, wie lange diese andauern wird. Die Unfallstelle ist gesperrt. Für Autofahrer in Richtung Königswinter empfiehlt die Polizei, der A59 zunächst in Fahrtrichtung Köln zu folgen und anschließend in Troisdorf in Fahrtrichtung Königswinter umzudrehen.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen Hinweise unter der Rufnummer 0221/2290 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden.