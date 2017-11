Sankt Augustin. Am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr wurde einer Frau auf einem Supermarkt Parkplatz die Handtasche aus dem Auto geklaut. Zuvor wurde sie von einer bislang unbekannten Person bewusst abgelenkt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.11.2017

Eine 59-jährige Frau aus Menden wurde nach dem Einkaufen in einem Verbrauchermarkt in der Einsteinstraße Sankt Augustin-Menden Opfer eines Trickdiebstahls. Laut Angabe der Polizei ereignete sich die Tat am Freitag gegen 14.30 Uhr. Die Frau hatte erst ihre Tasche in den Fußraum des Beifahrersitzes gestellt und wollte dann, zusammen mit ihrem Ehemann, die Einkäufe im Kofferraum verstauen. Als der Ehemann den Einkaufswagen zurückbringen wollte, kam eine bislang unbekannte Frau auf die 59-Jährige zu.

Während die 59-jährige Frau abgelenkt wurde, stahl eine unbekannte männliche Person die Handtasche aus dem Auto. Bei dem Diebes-Duo soll es sich um einen Mann und eine Frau im Alter von 50 bis 60 Jahren handeln. Geflüchtet sind die beiden in einem silbernen Kleinwagen mit Kölner Kennzeichen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Verdächtigen oder dem Fahrzeug geben können. Entgegengenommen werden diese unter 02241-5410.