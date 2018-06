Polizei bittet um Hinweise

Sankt Augustin. Die Polizei fahndet nach zwei Trickdieben. Diese gaben sich gegenüber einer 92-Jährigen in der Sankt Augustiner Nonnenstrombergstraße als Teppichreiniger aus.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.06.2018

Zwei angebliche Teppichreiniger haben einer 92-jährigen Frau am frühen Mittwochabend zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr Schmuck und Bargeld im Wert von circa 2000 Euro gestohlen. Die Täter hatten laut Mitteilung der Polizei im Vorfeld telefonischen Kontakt zu der Seniorin, die in Sankt Augustin in der Nonnenstrombergstraße wohnt, aufgenommen und ihren Besuch als Teppichreinigungsfirma angekündigt.

Zur vereinbarten Zeit erschienen die beiden Männer. Während einer der Täter die Dame im Wohnzimmer in ein Gespräch verwickelte, suchte der

zweite Täter angeblich die Toilette auf. Tatsächlich durchsuchte er die anderen Räume der Wohnung nach Beute. Er öffnete Schränke und

Schubladen und fand dabei den Schmuck und die Bargeldreserven der 92-Jährigen.

Beim Verlassen der Wohnung trafen die Täter mit ihrer Beute vor der Haustür auf den Sohn der Geschädigten. Auch ihm sagten die Tatverdächtigen, dass sie von einer Teppichreinigungsfirma seien, stiegen in ein Auto und fuhren davon. Die Polizei fahndet nun nach den beiden Trickdieben, die mit einem älteren blauen VW Golf mit Krefelder Kennzeichen vom Tatort wegfuhren.

Die Männer werden wie folgt beschrieben: Sie haben beide dunkle, kurze Haare, eine kräftige Statur und ein laut Polizei südländisches Erscheinungsbild. Einer der Männer ist etwa 50 Jahre alt, ungefähr 1,65 Meter groß und hat ein auffällig volles Gesicht. Zur Tatzeit trug er eine blaue Jeanshose und ein blau-weiß kariertes Hemd. Außerdem hatte er eine rote Umhängetasche dabei.

Der zweite Täter wird als etwa 25 bis 30 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Er trug ebenfalls eine blaue Jeans und ein blau-weiß kariertes Hemd.

Hinweise zu den Tätern oder zu dem Fahrzeug nimmt die Polizei in Sankt Augustin unter der Telefonnummer 02241/5413321 entgegen.