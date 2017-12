Seelsorgerin in der Kinderklinik

Sankt Augustin. Auf die Menschen zugehen, sich für sie Zeit nehmen und zuhören sind die grundsätzlichen Pfeiler ihrer Arbeit: Editha Royek arbeitet seit Oktober als evangelische Seelsorgerin in der Asklepios Kinderklinik.

Von Sofia Grillo, 30.12.2017

Pfarrerin Editha Royek trägt ein schmales Perlenarmband am Handgelenk. Die Perlen haben die unterschiedlichsten Farben und für Royek auch die verschiedensten Bedeutungen. Das Armband soll ihr in ihrem neuen Berufsalltag helfen. Seit Oktober ist die 58-Jährige evangelische Seelsorgerin in der Asklepios Kinderklinik Sankt Augustin, und damit Nachfolgerin von Pfarrerin Brigitte Sondermeier, die im September in den Ruhestand verabschiedet wurde. Durch das Armband komme sie mit all den kleinen Patienten, für die sie als Seelsorgerin nun da ist, schnell und zwanglos ins Gespräch, erzählt Royek über ihr kleines Hilfsmittel in ihrer ersten Zeit an der Klinik.

Royek hat in Bonn, Basel und in Heidelberg Theologie studiert. Nach ihrem Studium verbrachte sie als Pfarrerin zwei Jahre in Namibia. Die vergangenen 22 Jahre war sie Gemeindepfarrerin in Lohmar-Birk. Ihr Grundsatz bei der Arbeit in der Gemeinde sei immer gewesen, auf die Menschen zuzugehen, sich für sie Zeit zu nehmen und zuzuhören. Diese Ansprüche an sich stellt sie auch bei ihrer neuen Tätigkeit als Seelsorgerin an der Kinderklinik. „Die ersten Monate habe ich mir noch keinen richtigen Plan machen wollen. Ich habe meine Zeit den Besuchen bei den kleinen Patienten und ihren Eltern gewidmet“, erklärt Royek. So könne sie jetzt einschätzen, wie sie ihren Berufsalltag planen könne.

Auch wenn vieles der Arbeit in der Gemeinde ähnele, sei sie in der Kinderklinik mehreren neuen Herausforderungen begegnet. „Krankheit und Tod gehören hier natürlich viel stärker zu meinem Berufsalltag dazu“, sagt sie. Den Kindern merke man auch die Müdigkeit nach den Behandlungen an. Dennoch seien die kleinen Patienten sehr fröhlich und vor allem frei, ihr alle Fragen zu stellen, erzählt Royek.

Auch den Eltern leistet sie Beistand. „Dabei geht es selten um Religion oder Gott. Viele können daran in ihrer schwierigen Situation auch nicht mehr glauben“, sagt die 58-Jährige. Aber das sei ihr nicht wichtig. In erster Linie sei sie Seelsorgerin, erst in zweiter evangelische Pfarrerin. Royek steht auch den Krankenpflegern der Klinik bei. Bald gibt sie ein Seminar zum Umgang mit Trauer für die Pfleger.

Doch wie geht sie selbst mit Trauer um? „Natürlich geht es mir nah, wenn hier ein Kind stirbt“, sagt sie. „Ich ziehe mich dann in mein Büro zurück und bleibe erst einmal ganz bei mir. Meistens bete ich dann auch.“