Abend zu Hermann Hesse

11.01.2017 Sankt Augustin. Thomas Lang ist „Zu Gast auf dem Sofa“ in der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und liest aus seinem Roman „Immer nach Hause“. Der Schriftsteller hat Leben und Werk des Nobelpreisträgers in den Jahren 1907 bis 1918 verarbeitet.

. Autor, Dichter, Maler, Reisender und Nobelpreisträger – das Leben von Hermann Hesse war facettenreich und sehr bewegt. In dem Roman „Immer nach Hause“ schildert Thomas Lang eine besondere Lebensphase des weltberühmten Autors. In der Hochschul- und Kreisbibliothek Sankt Augustin, Grantham-Allee 20, heißt es am Freitag, 20. Januar, ab 19.30 Uhr „Zu Gast auf dem Sofa“. Dann liest Lang aus seinem neuesten Roman.

Der Autor: Thomas Lang wurde 1967 in Nümbrecht geboren und studierte in Frankfurt am Main Germanistik. Als Autor, freier Journalist und Lehrer für kreatives Schreiben arbeitet er unter anderem von Kanada, Italien, den USA und der Schweiz aus. Für seinen Roman „Than“ erhielt er den Bayerischen Staatsförderungspreis und den Marburger Literaturpreis. 2005 wurde er für einen Auszug aus dem Roman „Am Seil“ mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet.

Das Buch: „Noch eines: würden Sie mir raten zu heiraten? Sie kennen mich ein wenig, sind Diplomat und haben selbst eine Frau. Ist es wirklich so schlimm, wie man immer hört, oder nicht?“ Diese Zeilen schrieb der Hermann Hesse im Jahr 1903 an den österreichischen Dichter Richard von Schaukal. Etwa ein Jahr später heiratete Hesse die selbstständige Baseler Fotografin Maria Bernoulli. Obwohl sich seine Bücher blendend verkauften, plagten den nervösen Autoren immer wieder Selbstzweifel, und auch seine Ehe blieb nicht lange glücklich. In seinem Buch „Immer nach Hause“ erzählt der Autor Thomas Lang von dieser problematischen Lebensphase Hermann Hesses.

Das meint der GA: Thomas Lang hat sich intensiv mit dem Leben und den Werken des Nobelpreisträgers beschäftigt und schafft es, das Leben des Schriftstellers und Dichters in den Jahren 1907 bis 1918 detailreich darzustellen. Dabei zeigt er dem Leser nicht nur den strahlenden Autor, sondern auch den zweifelnden, schwankenden und scheiternden Mann. Mit viel Sympathie für den Ausnahmekünstler beschreibt Thomas Lang dessen Spagat zwischen dem Wunsch nach einem idyllischen Familienleben und dem Drang, als freier Künstler die Welt zu bereisen. Dabei macht der Roman „Immer nach Hause“ Spaß zu lesen – und zwar nicht nur Fans von Hermann Hesse.

Der Termin: Die Lesung „Zu Gast auf dem Sofa“ mit Thomas Lang findet am Freitag, 20. Januar, ab 19.30 Uhr in der Hochschul- und Kreisbibliothek Sankt Augustin, Grantham-Allee 20, statt. Die Lesung wird veranstaltet von der Hochschul- und Kreisbibliothek, der Bücherstube Sankt Augustin und dem General-Anzeiger. Der Eintritt zur Veranstaltung kostet zehn Euro pro Person, ermäßigt sechs Euro. Karten sind erhältlich in der Bücherstube, Alte Heerstraße 60, sowie in den Bibliotheken der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg in Sankt Augustin und in Rheinbach, Von-Liebig-Straße 20. (Franziska Bähr)