Fliegerbombe in Bonn-Beuel gefunden

Beuel. In Bonn-Geislar ist am Freitagvormittag eine Fliegerbombe gefunden worden. Menschen im Umkreis von 500 Metern müssen ihre Häuser verlassen. Die A59, die Linie 66 und die B56 werden zeitweise gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.02.2019

Nach dem Fund einer 250 Kilogramm schweren Fliegerbombe in Geislar werden zur Entschärfung Häuser evakuiert. Das teilte die Stadt Bonn auf GA-Nachfrage mit. Demnach müssen Anwohner am Freitag im Umkreis von 500 Metern ihre Häuser verlassen. Der Zeitpunkt dafür steht bislang noch nicht fest. Polizei und Feuerwehr sollen die Anwohner vor Ort informieren. Wenn alles gut gehe, könnte die Evakuierung bis 21 Uhr abgeschlossen sein, heißt es. Anschließend soll entschärft werden.

Darüber hinaus soll es im Umkreis von weiteren 200 Metern einen sogenannten Luftpuffer geben. Anwohner sollen in diesem Bereich in ihren Häusern bleiben und dürfen diese nicht verlassen. Wie die Stadt weiter mitteilte, werden etwa 30 Minuten vor der Entschärfung die Stadtbahnlinie 66, die A59 zwischen der Anschlussstelle Pützchen und dem Autobahndreieck Bonn-Nordorst sowie die B56 im betroffenen Teilabschnitt gesperrt.

Die englische Fliegerbombe war bei Bauarbeiten an der S13-Bahnstrecke gefunden worden. In der Folge wurde die Bahnstrecke zwischen Beuel und Troisdorf gesperrt. Die Regionalbahn 27 endet jeweils in Beuel und in Troisdorf. Zwischen den Bahnhöfen wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Die Bombe wurde an der Hammstraße entdeckt. Wie der GA vor Ort erfuhr, lag die Bombe etwa einen Meter unter der Erde und wurde nach ihrer Entdeckung bewegt. Demnach fiel die Bombe von der Schaufel eines Baggers, rutschte einen Berghang hinunter und blieb auf einem Erdhügel unmittelbar neben dem angrenzenden Gleisbett liegen. Dieser Umstand macht nach Angaben der Einsatzkräfte vor Ort eine Entschärfung besonders schwerig. Der Zünder könne nicht per Hand entfernt werden, sondern solle mittels einer Stromzuleitung untauglich gemacht werden.

Der Einsatz läuft seit 11.28 Uhr. Vor Ort sind zurzeit Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes sowie das Ordungsamt, die Polizei und die Feuerwehr. Ein Krisenstab wurde eingerichtet.

