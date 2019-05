Störung bei Netzbetreiber

Vor der Firmenzentrale von Netcologne in Köln.

Bonn. Bereits seit Mittwoch klagen Kunden des Netzbetreibers NetCologne über Internetausfälle, Tausende sind laut des Unternehmens im Raum Bonn und Sankt Augustin betroffen. Grund dafür sind Glasfaserkabel, die bei einer Bohrung beschädigt worden seien.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.05.2019

Tausende Kunden des Netzbetreibers NetCologne sind im Raum Bonn und Sankt Augustin derzeit ohne Zugang zum Internet. Das gab das Unternehmen am Donnerstagmorgen in einer Mitteilung bekannt. Durch "Bohrungen einer Fremdfirma" seien "mehrere Glasfaserkabel" betroffen. Genauere Angaben, wann die Störung wieder behoben sein soll, konnten noch nicht gemacht werden.

Auf Twitter haben sich betroffene Kunden schon am Mittwochnachmittag Luft gemacht, die mit den gleichen Informationen versorgt wurden. Demnach hätten die durchtrennten Glasfaserkabel bereits am gleichen Abend beseitigt werden sollen, was bislang offenbar noch nicht von Erfolg gekrönt war.