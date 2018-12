17-Jährige in Sankt Augustin tot aufgefunden

Polizei und Spurensicherung waren am Abend in Sankt Augustin im Einsatz

Sankt Augustin. Eine vermisste 17-Jährige aus Unkel ist tot in einer kommunalen Unterkunft für Wohnungslose und Flüchtlinge in Sankt Augustin aufgefunden worden. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen festgenommen und eine Mordkommission eingerichtet.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.12.2018

Eine vermisste 17-Jährige ist am Sonntagabend tot in einer Unterkunft in Menden aufgefunden worden, in der neben wohnungslosen Menschen auch Flüchtlinge untergebracht sind. Das teilte Polizeisprecher Robert Scholten auf GA-Anfrage mit. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Es handelt sich um einen 19-jährigen gebürtigen Kenianer mit deutschem Pass. Eine Mordkommission geht dem Verdacht nach, dass die 17-Jährige aus Unkel umgebracht wurde. Der Mann solle im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden, sagte der Sprecher der Bonner Staatsanwaltschaft, Robin Faßbender, am Montag.

Ihre Eltern hatten die Teenagerin am Freitagmittag als vermisst gemeldet. Am frühen Sonntagabend hatten Feuerwehr und Polizei in Meindorf an der A59 mit einem Großaufgebot nach dem Mädchen gesucht. Auch Rettungstaucher aus Köln und Bonn waren im Einsatz und suchten in einem kleinen See an der Straße "Auf dem Mirzengrehn" nach der 17-Jährigen.

Gegen 17 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, weil Spaziergänger am Ufer des Sees in der Nähe des Penny-Marktes an der Johann-Quadstraße Kleidungsstücke der 17-Jährigen fanden. Die Teenagerin hatte den 19-Jährigen offenbar besucht. Nach GA-Informationen hatten sich die beiden im Vorfeld bereits Kurznachrichten über die sozialen Netzwerke geschrieben. Ihren Eltern hatte die 17-Jährige laut einem WDR-Bericht allerdings gesagt, sie treffe sich mit einer Freundin. Per Handy habe sie sich in den zwei Tagen nach ihrem Verschwinden mehrmals bei Bekannten gemeldet.

An der Unterkunft sind Blumen niedergelegt und Kerzen aufgestellt.

Am nahegelegenen See hatten Polizisten, Feuerwehrleute, Beamte der Bundespolizei und das THW nach der Vermissten gesucht.

An der Meindorfer Straße in der Nähe des Bahnhofes wurde die Leiche gefunden.

Nach Angabe der Feuerwehr waren rund 200 Einsatzkräfte, darunter eine Hundertschaft der Polizei und Hunde, an der Suche beteiligt. Gegen 20.15 Uhr wurde die Suche eingestellt, weil die 17-Jährige laut Feuerwehr „an einem anderen Ort“ aufgefunden wurde. Unter den Einsatzkräften habe die Nachricht vom Tod der Vermissten sofort spürbare Betroffenheit ausgelöst, hieß es von der Feuerwehr. Vor Ort machten sich laut Feuerwehr auch der Bürgermeister der Stadt Sankt Augustin, Klaus Schumacher, und der Kreisbrandmeister Dirk Engstenberg ein Bild von der Lage.

Staatsanwaltschaft prüft Angaben des Tatverdächtigen

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ergaben sich bei der Suche nach dem Mädchen, bei der auch die Polizei Rheinland-Pfalz beteiligt war, Hinweise auf den 19-jährigen Tatverdächtigen. Dieser wurde vor seiner Wohnanschrift angetroffen. Gegenüber den Polizisten gab er an, dass die 17-Jährige leblos in seiner Wohnung liegen würde. Einsatzkräfte fanden das Mädchen dann. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod der Jugendlichen feststellen. Der 19-Jährige wurde vorläufig festgenommen. „Er hat auch noch weitere Angaben gemacht, die wir zurzeit überprüfen“, sagte Staatsanwalt Faßbender. Details wollte er nicht nennen.

Nach dem Einsatz der Spurensicherung wurde die Leiche der 17-Jährigen am frühen Morgen aus der Unterkunft in einen Bestattungswagen gebracht. Zur Betreuung von Angehörigen war durch die Feuerwehr ein Team der Notfallseelsorge alarmiert worden.

Die Unterkunft liegt am Rande eines bei Nacht kaum beleuchteten Gewerbegebiets neben einer Bahntrasse. Einen Wachdienst gibt es dort nicht. In drei Wohneinheiten sind dort nach Auskunft der Stadt Sankt Augustin 39 Menschen untergebracht. "Wir sind alle erschüttert über den Tod des jungen Mädchens. Unsere Gedanken sind derzeit bei den Angehörigen und den Freunden des Opfers", teilte Bürgermeister Klaus Schumacher am Montag mit.

Die Ermittlungen der Mordkommission zum Ablauf und Hintergrund der Tat dauern noch an.