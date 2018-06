Gescheiterter Raub

SANKT AUGUSIN. Jäh endete am Donnerstag für einen Unbekannten der Versuch, eine Tankstelle in Sankt Augustin zu überfallen. Der Mann lief gegen eine Glastür.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.06.2018

Aus ihrem Auto heraus beobachtete eine Frau am Donnerstag gegen 19.45 Uhr einen Mann, der offensichtlich eine Tankstelle an der Bonner Straße in Sankt Augustin überfallen wollte. Sie alarmierte die Polizei und gab an, dass der Mann aus Richtung des Friedhofs kam, maskiert war und eine Pistole in der Hand trug.

Der offensichtlich geplante Tankstellenraub endete für den Mann allerdings jäh an der Schiebetür des Tankstellehäuschens. Dieses öffnete nicht automatisch - der Unbekannte lief gegen die geschlossene Glastür. Offensichtlich hatte der Öffnungssensor der Tür den Mann nicht erfasst. Da das auch nach mehreren Versuchen nicht passierte, verließ der Bewaffnete die Tankstelle unverrichteter Dinge und machte sich in Richtung Friedhof davon. Er soll etwa 1,80 Meter groß sein und seine Statur kräftig und sportlich. Zur Tatzeit trug er einen rot-blauen Pullover, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Maskiert war er laut Polizeimeldung mit einer Skimaske mit Norweger Muster.

Hinweise nimmt die Polizei unter 02241/5413321 entgegen.