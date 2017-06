Diebstahl in Sankt Augustin

Sankt Augustin. Bei einem Überfall am Montagmorgen ist eine 38-Jährige auf offener Straße in Sankt Augustin beraubt worden. Der unbekannte Täter konnte mit einem fünfstelligen Betrag entkommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.06.2017

Am Montagmorgen gegen 10.15 Uhr wurde laut Polizeiangaben eine Henneferin auf dem Platz an der Udetstraße in Sankt Augustin überfallen. Ein Unbekannter war der 38-Jährigen gefolgt und beraubte sie. Die Frau bemerkte zunächst, dass der Mann ihr folgte und versuchte sich ab zu wenden. Dieser sprühte Gas, vermutlich Reizgas, in ihre Richtung, woraufhin die Frau ihren roten Jutebeutel mit dem Geld fallen ließ. Der Täter nahm den Beutel an sich und flüchtete wortlos in Richtung der S-Bahn-Haltestelle.

Die Henneferin war auf dem Weg zur Bank, um die Wochenendeinnahmen einzuzahlen, als der Überfall geschah. Daher erbeutete der Täter einen kleineren fünfstelligen Betrag. Nach dem Überfall ging die verletzte und geschockte Verkäuferin zurück zu ihrem Geschäft und verständigte die Polizei.

Sie konnte eine Beschreibung des Täter abgeben: Der Unbekannte soll zwischen 1.70 und 1.75 Meter groß sein, mit einer sportlichen Figur, er trug eine schwarze Sturmhaube mit freier Augenmaske, eine schwarze Nylonjacke, schwarze Jeanshosen, schwarze Turnschuhe und einen grau-schwarzen Rucksack.

Wer Hinweise zum Tathergang oder dem Täter geben kann, wird gebeten sich an die Polizei in Sankt Augustin unter folgender Rufnummer zu melden: 02241-541-3321.