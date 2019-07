Sankt Augustin. Hochsommerliches Wetter beschert dem 24-Stunden-Schwimmen der DLRG im Sankt Augustiner Freibad einen neuen Streckenrekord. Der Schwimmer der Hans-Christian-Andersen-Grundschule schaffen mit 32,7 Kilometern das beste Grundschulergebnis.

Von Thomas Heinemann, 02.07.2019

Mit insgesamt 2007,5 Kilometern im Wasser haben die Teilnehmer des diesjährigen 24-Stunden-Schwimmens der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) in Sankt Augustin am Wochenende alle bisherigen Rekorde ihres jährlichen Wettbewerbs geknackt. Das hochsommerliche Wetter habe sicherlich dazu beitragen, dass diesmal besonders viele Schwimmer besonders lange im Wasser waren, zog Frank Bucher, Leiter der DLRG-Ortsgruppe, Bilanz.

Nachdem am Samstagmittag im Freibad der Startschuss gefallen war, gab es für die Teilnehmer kein Halten mehr. Bahn um Bahn wurden Meter gesammelt und von Helfern am Beckenrand mitgezählt. „Wir haben in diesem Jahr über 60 Helfer im Einsatz, wobei sich auch aus den Reihen der Teilnehmer weitere Helfer spontan bereiterklärt haben, unser Team zu unterstützen, damit jeder einmal ins Wasser kann“, so Bucher.

Einer von ihnen war Thomas Gerecht, der zum ersten Mal beim 24-Stunden-Schwimmen als Helfer mitwirkte und dessen Klemmbrett voller Wäscheklammern mit Zählkarten steckte: „Da muss man sich schon konzentrieren, um nicht den Überblick zu verlieren. Aber das ist eine tolle Veranstaltung. Mir macht es richtig Spaß, und immerhin konnte ich auch einmal kurz ins Wasser. Nächstes Jahr schwimme ich vielleicht sogar mit.“ Mit 24 Grad Celsius Wassertemperatur bei deutlich über 30 Grad Lufttemperatur eine willkommene Abkühlung, so Bucher, der sowohl das Freibadteam als auch die Freibadbesucher lobte. Trotz ebenso rekordverdächtigem Andrang zum Freibad habe es weder auf den drei für die Veranstaltung abgesperrten Bahnen noch auf den Liegewiesen Probleme gegeben. „Die Leute waren sehr diszipliniert“, lobte Bucher, „zumindest am Tage“. Nachts hätten ungebetene Freibadgäste versucht, sich einen Badespaß zu erschleichen. „Aber das kennen wir ja schon aus den Vorjahren.“

Diesmal war es nachts so warm, dass tatsächlich viele Schwimmer die tiefen Nachtstunden für ihre Bahnen nutzten. Und das zeigte sich auch bei der Auswertung der Einzel-, Team- und Familienergebnisse: Von den 2007,5 geschwommenen Kilometern wurden 64,2 Kilometer zur „Geisterstunde“ zwischen Mitternacht und ein Uhr nachts zurückgelegt. Weitere 121,1 Kilometer wurden als „Gute Nacht“ bis sechs Uhr morgens gesammelt, während die „Frühaufsteher“ zwischen sechs und acht Uhr in der Frühe weitere 138,2 Kilometer erschwammen.

Bei den Teilnehmern bis 18 Jahren legten Jarek Schneider mit 21,5 Kilometern und Maren Brecker mit 33 Kilometern die längsten Einzelstrecken zurück. Bei den Über-18-Jährigen landeten Christa Berning mit 27,4 Kilometern und Christian Hylla mit 38 Kilometern jeweils auf dem ersten Platz.

Die Hans-Christian-Andersen-Grundschule aus Sankt Augustin-Ort sicherte sich mit 32,7 Kilometern den ersten Platz der teilnehmenden Grundschulen. 10,5 Kilometer sammelte die Gutenbergschule. Bei den weiterführenden Schulen holte das Rhein-Sieg-Gymnasium mit 137,7 Kilometern den ersten Platz.