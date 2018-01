Unterstützung des Kindermissionswerks

Sankt Augustin. Die Sankt Augustiner Sternsinger ziehen wieder von Haus zu Haus. Die jährliche Sternsingeraktion unterstützt Projekte des Kindermissionswerks. Im vergangenen Jahr kamen rund 46,8 Millionen Euro zusammen.

Von Hannah Würbel, 05.01.2018

Manch ein Besucher des Huma-Einkaufszentrums in Sankt Augustin schaut sich erstaunt um. Plötzlich strömen bunt gekleidete Kinder und Jugendliche, ausgestattet mit goldenen Kronen, Gewändern und Sternen, aus allen Ecken herbei. Begleitet von einem Akkordeon singen mehr als 100 Sternsinger aus Sankt Augustin gemeinsam mit ihren ehrenamtlichen Begleitern das Lied „Stern über Bethlehem“ und leiten den Auftakt der diesjährigen Sternsingeraktion ein. „Es kommt nicht darauf an, wie gut ihr singen könnt, sondern dass ihr mit dem Singen Freude bringt“, motiviert Pastoralreferent Marcus Tannebaum die anwesenden Sternsinger. Das nimmt sich auch ein kleiner Chor am anderen Ende der Passage zu Herzen, der zwar etwas verspätet dazustößt, dafür aber noch enthusiastischer „Wir kommen daher aus dem Morgenland“ anstimmt. Ein letztes Mal treffen sich alle jungen Königinnen und Könige, bevor sie sich auf den Weg durch die Straßen machen.

So wie in Sankt Augustin ziehen in ganz Deutschland junge Menschen unter dem Stichwort „Segen bringen – Segen sein“ von Haus zu Haus, um Spenden für Kinder auf der ganzen Welt zu sammeln. Dahinter steht das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“. Das Kinderhilfswerk der katholischen Kirche in Deutschland organisiert mittlerweile in 112 Ländern 2168 Projekte. Es arbeitet mit kirchlichen Partnern vor Ort zusammen und setzt sich dafür ein, Projekte in Bildung, Gesundheit, Ernährung und sozialer Integration besonders nachhaltig und wirksam zu gestalten. Die jährliche Sternsingeraktion ist die wichtigste Einnahmequelle für die Projekte des Kindermissionswerks.

Kinder erklären die Sternsinger Foto: Paul Kieras Maia, 11: Damals hießen die drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar. Sie hatten Gold, Myrrhe und Weihrauch dabei. Wir haben jetzt eine Sammeldose, Kreide und Aufkleber mit. Sehr viele Leute wollen lieber einen Aufkleber mit dem Segensspruch an ihre Tür kleben, weil sie weiße Türen haben. Wenn jemand nicht zu Hause ist, werfen wir einen Zettel zur Information ein. Einen Stern nehmen wir auch mit, der ist manchmal schon ganz schön schwer.

Foto: Paul Kieras Fine, 11: Ich bin jetzt seit vier oder sogar fünf Jahren dabei. Es macht mir immer viel Spaß, zusammen mit den anderen von Haus zu Haus zu laufen und etwas für andere Kinder zu machen. Wir sammeln dieses Jahr Spenden für die Kinder in Indien. Die meisten freuen sich sehr über uns, und manchmal bekommen wir noch eine Süßigkeit dazu.

Foto: Paul Kieras Leonie, 10: An die Türen malen wir 20*C+M+B+18. Die Buchstaben bedeuten auf Lateinisch „Christus mansionem benedicat“. Auf Deutsch übersetzt heißt das: „Christus segne dieses Haus“. Wenn wir an einer Haustür klingeln und uns geöffnet wird, singen wir Lieder, die wir vorher geübt haben. Wenn jemand das möchte, bitten wir für das kommende Jahr um einen Segen für alle Menschen, die in diesem Haus leben, und sammeln Spenden für Kinder in aller Welt, denen es nicht so gut geht wie uns.

Im vergangenen Jahr kamen rund 46,8 Millionen Euro zusammen, die deutschlandweit von 300.000 Sternsingern gesammelt wurden. In diesem Jahr soll am Beispiel Indiens auf die weltweite Problematik der Kinderarbeit aufmerksam gemacht werden. Ob zur Herstellung von Teppichen, Armreifen oder Holzkohle: 73 Millionen Kinder arbeiten von früh bis spät unter gefährlichen und ausbeuterischen Bedingungen, um zur Ernährung ihrer Familie beizutragen. Zur Schule gehen kann kaum eines dieser Kinder. „Die Unterstützung ist ungebrochen. Mitmachen kann jeder, der möchte“, so Tannebaum. In Sankt Augustin helfen rund 300 Kinder und Jugendliche dabei, Spenden zu sammeln, etwa so viele wie auch in den vergangenen Jahren.

Alternativ zu einem Aussendungsgottesdienst wurde in diesem Jahr mit einem Flashmob im neu entstandenen Einkaufszentrum auf die Sternsingeraktion aufmerksam gemacht. „Unser ganz besonderer Wunsch ist es, dort zu sein, wo die Menschen sind. Im Frühjahr wollen wir als katholischer Seelsorgebereich gemeinsam mit der evangelischen Kirche hier im Huma 'Lebensraum Kirche' eröffnen“, so Tannebaum.

Deshalb setzen sich die Sternsinger auch in Sankt Augustin selbst bei ungemütlichem Wetter mit vollem Engagement und Durchhaltevermögen ein. Im Anschluss an den Segen des leitenden Pfarrers im Seelsorgebereich Sankt Augustin, Peter Emontzpohl, verabschieden sich die Weisen aus dem Morgenland zum Mittagessen. Von Stärkungen wie dieser werden sie in den kommenden Tagen zehren. Ganz besonders, wenn es draußen dunkel und ungemütlich wird.