Probleme im Berufsverkehr

Sankt Augustin. Zwei kleinere Unfälle sorgten am Dienstagmorgen für Stau auf der Autobahn 59. In beide Richtungen mussten Autofahrer mehr Zeit einplanen.

Von general-anzeige-bonn.de, 06.03.2018

Autofahrer brauchten am Dienstagmorgen wieder mehr Geduld auf den Autobahnen: Nach zwei Unfällen auf der A59 staute sich der Verkehr sowohl in Richtung Bonn als auch in Richtung Köln. Wie die Autobahnpolizei Köln auf Anfrage mitteilte, hat es zunächst in Höhe Sankt Augustin in Richtung Königswinter einen Unfall gegeben. Verletzt wurde niemand, Autofahrer mussten jedoch zwischenzeitlich mehr als 20 Minuten Zeit einplanen.

Verzögerungen gibt es auch auf der Gegenfahrbahn in Richtung Köln. In Höhe Lind hat es nach Polizeiangaben einen Unfall mit zwei Fahrzeugen gegeben. Der Verkehr wurde auf einer Spur an der Unfallstelle vorbeigeführt. Auch bei diesem Zusammenstoß blieb es beim Sachschaden, die Autos mussten abgeschleppt werden. Erst gegen 08.30 Uhr lösten sich die Unfallstellen auf und der Verkehr floss wieder normal.

Durch die Staus auf der A59 kam es auch auf der Autobahn 560 zu Behinderungen. In Richtung des Dreiecks Sankt Augustin West mussten Autofahrer ebenfalls mehr Zeit einplanen.

Die aktuelle Verkehrslage