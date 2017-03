Kinderbetreuung in Sankt Augustin

Sankt Augustin. Im Rebhuhnfeld in Menden entsteht bis Februar 2018 ein viergruppiger Kindergarten. Der Bund steuert 1,9 Millionen Euro bei. Stadt verzeichnet eine hohe Nachfrage an Betreuungsplätzen.

Es ist das letzte noch fehlende Puzzlestück im Rebhuhnfeld in Menden – und für die Stadt Sankt Augustin ein besonders wichtiges, nicht nur für das Neubaugebiet mit seinen 141 Wohneinheiten. Am Dienstag haben Vertreter von Stadt und Politik mit musikalischer Unterstützung einiger Kindergartenkinder aus der Siegstraße den Startschuss für den Bau einer viergruppigen Kindertagesstätte in dem Quartier gegeben. Sie soll in Zukunft den Bedarf an Kitaplätzen für den Sozialraum Menden/Meindorf decken. Denn dort fehlen laut Stadt aktuell vier zusätzliche Gruppen.

„Mit dem Neubau der Kita kommen wir dem Ziel der Deckung des Bedarfs an Kinderbetreuungsplätzen ein gutes Stück näher“, so Bürgermeister Klaus Schumacher. Der Beigeordnete Marcus Lübken ergänzte beim symbolischen Spatenstich: „Die drängendste Frage, die sich junge Familien stellen, ist: Bekommen wir einen Kitaplatz?“ Er wies auf den starken Ausbau der Plätze in den vergangenen zehn Jahren hin, sagte aber auch: „Die Nachfrage ist sehr hoch. Die Stadt versucht, sie zu decken.“

75 Mädchen und Jungen von vier Monaten bis zum Schuleintritt sollen nun voraussichtlich ab Februar 2018 in der inklusiven Kita „Im Rebhuhnfeld“ betreut werden. Die Trägerschaft bleibt in der Hand der Stadt. „Für den großen Einzugsbereich brauchen wir auf jeden Fall eine zweite städtische Kita“, sagte Sandra Clauß, Leiterin des Fachbereichs Kinder, Jugend und Schule. Bislang betreibt die Stadt in Menden die Kita an der Siegstraße, die weiteren Einrichtungen im Stadtteil sind in der Hand von kirchlichen und freien Trägern.

Das neue eingeschossige, barrierefreie Gebäude entsteht als Holzrahmenbau auf einem 2500 Quadratmeter großen Grundstück mitten im Neubaugebiet. Es bietet unter anderem Platz für vier Gruppenräume mit Nebenräumen, drei Differenzierungsräume, Büros für die Leitung und die Erzieher sowie eine Küche und einen Mehrzweckraum.

Ab Sommer kann Anmeldung erfolgen

Die Nutzfläche der Kindertagesstätte wird laut Stadt etwa 725 Quadratmeter betragen; beheizt wird sie über das Blockheizkraftwerk neben der Kita, das bereits die Wohnhäuser mit Strom und Wärme versorgt. Im geschützten Außenspielgelände ist ein separater Spielbereich für unter Dreijährige geplant. Um den Durchgangsverkehr zu reduzieren, sollen die Parkflächen für die Eltern im vorderen Bereich der Kita liegen.

Ursprünglich hatte die Stadt geplant, die neue Kita von einem Investor bauen zu lassen und dann zu mieten. „Dann hätten wir aber über einen langen Zeitraum Miete zahlen müssen“, sagte Clauß. Investitionsfördermittel des Bundes ermöglichten schließlich den Bau in Eigenregie. 2,4 Millionen Euro fließen in das neue Gebäude. 1,9 Millionen Euro kommen vom Bund, rund 500 000 Euro muss die Stadt selbst zahlen. Das sei die vierte Gruppe, die aufgrund der steigenden Kinderzahl in Sankt Augustin nachträglich hinzugekommen sei, erklärte Clauß. Denn die Kindertagesstätte war zunächst als zwei- und dann als dreigruppige Einrichtung vorgesehen. „Das Grundstück ist auch gut für vier Gruppen. Wir haben ausreichend Außengelände“, sagte die Fachbereichsleiterin. „Wir mussten keinen Kompromiss eingehen.“

Ab dem Sommer können Eltern ihre Kinder über die Internetplattform „Little Bird“ für einen Platz in der Einrichtung im Rebhuhnfeld anmelden. Wo sich derzeit nur Erde türmt, könnte die neue Kita dann bereits zu erahnen sein. Die Mädchen und Jungen aus der Siegstraße sangen dazu jetzt schon: „Dann können alle Leute sehen, der Kindergarten, der wird schön.“