Stadt klagt über Mängel

Sankt Augustin. Das Geschäft im Handwerk brummt. Für die Stadt Sankt Augustin ein Problem. Denn auf Ausschreibungen gibt es kaum eingereichte Angebote. Und die sind oft zu teuer. Auch über Ärger bei Mängeln, die zum Zeit- und Kostenrisiko werden, klagt die Stadt.

Von Thomas Heinemann, 29.09.2017

Ganztagsumbauten, Mensa-Neubauten, Erweiterungen, Modernisierungen und Brandschutzsanierungen stehen auf der aktuellen Liste städtischer Bauvorhaben ganz vorn. Indes zeichnet sich auch in Sankt Augustin ab, was anderen Städten und Gemeinden seit Längerem Probleme bereitet: Auf Ausschreibungen gebe es kaum eingereichte Angebote, die wenigen Angebote seien zuweilen um ein Vielfaches teurer als die Kostenschätzungen, und auch der Ärger mit Qualitätsproblemen, der Mängelbeseitigung und vereinbarten Fristen nehme zu. Das berichteten Rainer Schmitz, Fachdienstleiter Hochbau und Projektsteuerung, und Alexander Weiser, Fachbereichsleiter Gebäudemanagement, in der jüngsten Sitzung des Gebäude- und Bewirtschaftungsausschusses des Rates.

Freilich, das betonte die Verwaltung ausdrücklich, gebe es eine Vielzahl von Handwerksbetrieben, mit denen man gut zusammenarbeite. Doch die brummende Konjunktur mache sich bei Ausschreibungen bemerkbar, fasste es Rainer Schmitz zusammen: „Die Auftragsbücher der Unternehmen sind voll.“

Beschäftigung regionaler Betriebe schwierig

Das mache es zum Beispiel schwer, regionale Betriebe zu beschäftigen. Bei Firmen mit weiter Anfahrt sei die Kommunikation oft langwierig, und Aufforderungen zur Mängelbeseitigungen würden ob der weiten Anfahrt einfach ignoriert, berichtete Schmitz, der eine grundsätzliche Entwicklung beobachtet: „Ich sehe ein Problem mit der Mentalität vieler Handwerker. Ich bin in einer Handwerkerfamilie aufgewachsen. Da galt: Ein Handschlag drauf ist wie ein Vertrag. Das gibt es heute nicht mehr. Vieles geht nur noch über den Anwalt oder Androhung von Rechtsmitteln.“

Und das werde bei Zeit- oder Kostenplanungen zum Risiko und binde mittlerweile viele Ressourcen innerhalb der Verwaltung, bestätigte auch Alexander Weiser: „Im Gebäudemanagement ist das grundsätzlich Tagesgeschäft. Wir erleben aber eine extreme Steigerung dieser Risiken. Wir wollen bauen, das wird aber zur Nebensache.“

Schulzentrum Menden als Beispiele

Die Abwehr- und Gegenmaßnahmen gegen Zeitverzug oder Mehrkosten, die prinzipiell „sportlich zu sehen sind, aber in der Fülle und Qualität besorgniserregend“ geworden seien, erklärte Weiser an Beispielen des Schulzentrums Menden: Dort melde eine Firma etwa zweimal in der Woche, dass sie durch andere Firmen behindert worden sei – was allerdings nicht stimme, so Weiser, der darin eine Kaschierung von Fehlern der anzeigenden Firma bei Ausführung und Zeitplan erkannt hat.

An anderer Stelle, bei der Ausstattung der Fachräume, gebe es derzeit nur noch einen Anbieter auf dem Markt, der seine eigene Preis- und Zeitgestaltung abweichend von der Ausschreibung vorgebe, so der Fachbereichsleiter: „Weil es alternativlos ist, mussten wir das Angebot annehmen.“ Bei Fristversäumnissen bleibe nur eine Wahl: „Wir könnten den Vertrag kündigen, haben aber dann gar nichts, weil es keine Alternativen gibt.“

Gerade der Faktor Zeit sei bei der Planung der Bau- und Sanierungsprojekte zum vermutlich größten Risikofaktor geworden, so beide Experten unisono: Komme ein Unternehmen in Verzug, könnten andere Firmen nicht starten, und die Folgefirmen müssten sich nicht mehr an ihre Vertragsfristen halten. Eine Kettenreaktion, die einige motivierte Handwerksbetriebe aufzufangen versuchten, lobten Weiser und Schmitz ausdrücklich, doch nicht immer gelinge dies. In der Regel seien die Auftragsbücher eng getaktet, Folgebaustellen dürfe man nicht warten lassen.

Berichte, die der Ausschuss mit Sorge zur Kenntnis nahm, die der Technische Beigeordnete Rainer Gleß nicht nehmen konnte: „Wir haben gute Firmen, mit denen wir partnerschaftlich zusammenarbeiten. Dies müssen wir im Rahmen unserer Möglichkeiten pflegen.“ Das generelle Problem voller Auftragsbücher und steigenden Fachkräftemangels werde man aber „nicht in diesem Ausschuss oder in Sankt Augustin lösen können“.