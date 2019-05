Internet und Telefon betroffen

Bonn. Beschädigte Glasfaserkabel haben seit Mittwoch für Telefon- und Internetausfälle bei NetCologne gesorgt. Tausende Kunden waren betroffen, jetzt wurde das Problem behoben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.05.2019

Tausende Kunden des Netzbetreibers NetCologne waren seit Mittwoch im Raum Bonn und Sankt Augustin von Ausfällen des Internets und Telefons betroffen. Wie NetCologne mitteilte, wurden durch Bohrungen einer Fremdfirma mehrere Glasfaserkabel beschädigt. Insgesamt handelt es sich um vier Glasfaserkabel, wie eine Sprecherin des Unternehmens auf GA-Anfrage mitteilte.

Seit 1 Uhr in der Nacht zu Freitag sind laut NetCologne alle Kunden wieder am Netz. Die beschädigten Glasfaserkabel wurden repariert. Auf Twitter hatten betroffene Kunden schon am Mittwochnachmittag über den Ausfall berichtet - und ihrem Ärger Luft gemacht. Ihnen sei gesagt worden, dass die Glasfaser noch am Mittwoch repariert werden sollten.