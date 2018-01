Liebesspiel am Freibad

Sankt Augustin. Ein Hennefer hat auf dem Parkplatz des Sankt Augustiner Freibads ein Liebespaar gefilmt. Als das Paar ihn bemerkte, wurde er mit einem Baseballschläger attackiert.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.01.2018

Ein Liebesspiel auf dem Parkplatz des Freibades in Sankt Augustin endete am späten Samstagabend mit einer Baseballschläger-Attacke, nachdem ein Hennefer das Paar filmen wollte. "Spanner beim Filmen des Liebesspiels erwischt" teilte die Polizei in einer entsprechenden Mitteilung am Sonntagmorgen mit.

Auf dem Parkplatz hatte sich zuvor ein Paar in einem Kleinwagen, der in einer dunklen Ecke abgestellt war, augenscheinlich vergnügt. Ein 20-Jähriger aus Hennef fuhr mit einem Bekannten auf den Parkplatz, als er das Paar bemerkte. Seinen Angaben an die Polizei zufolge zückte er sein Smartphone, um das Paar zu filmen. Als der Mann in dem Auto dies bemerkte, nahm er seinen Baseballschläger und verfolgte den Hennefer. Der 20-Jähriger fiel dabei zu Boden. Der bis dahin noch unbekannte Mann schlug mit dem Baseballschläger auf ihn ein und verletzte ihn leicht am Rücken.

Düsseldorfer zeigte sich kooperativ

Der Täter forderte anschließend das Handy, um die Aufnahme zu löschen. Als ihm dies nicht gelang, nahm er das Smartphone mit. Er erklärte dem Verletzten, dass er das Handy zurückbekommen würde, wenn die Bilder gelöscht seinen. Dazu solle er ihn anrufen.

Der 20-Jährige alarmierte zunächst jedoch die Polizei. Diese wählten schließlich die Nummer des gestohlenen Handys, wo sich eine männliche Person meldete. Dieser gab sich als 23-Jähriger aus Düsseldorf aus, der sich bereits in Bonn befand und sich der Polizei zufolge kooperativ zeigte.

Angreifer ist Baseballspieler

Der Mann erschien bei der Bonner Polizei und übergab dort das Smartphone, nachdem die Daten gelöscht wurden. Der Hennefer erhielt daraufhin das Mobiltelefon wieder zurück. Der Grund, war der 23-Jährige einen Baseballschläger in seinem Auto hatte, ist laut Polizei ein einfacher: Er ist selbst Baseballspieler.

Was genau auf dem Parkplatz passierte, muss allerdings nun die Kriminalpolizei ermitteln, da die Schilderung des Düsseldorfers denen des Hennefers abweicht. Was seiner Ansicht dort passierte, teilte die Polizei allerdings nicht mit. Bei den Ermittlungen stehen auch die Handlungen des 20-Jährigen im Fokus, so die Beamten, da sein Verhalten ebenfalls strafrechtliche Konsequenzen haben kann. Gegen den Düsseldorfer wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.