Sankt Augustin. In unserer Serie "Ich sehe was, was du nicht siehst..." nehmen wir Leser mit an Orte, an die sie sonst nicht kommen. Diesmal geht es ins alte Pleistalwerk in Sankt Augustin-Birlinghoven.

Die dicken Backsteinmauern der verlassenen alten Fabrik sind überwuchert von Moos und Schlingpflanzen. Mitten in der Idylle des Pleistals steht die Ruine des nach ihm benannte Pleistalwerks und beherbergt wie in einer Zeitkapsel ein Stück regionale Industriegeschichte: Das Pleistalwerk, 1841 entstanden als "Zeche Plato", war eine Ziegelei in Birlinghoven, heute ein Stadtteil Sankt Augustins.

Einst wurden hier feuerfeste Steine, Ziegel und Tonröhren produziert, fast 250 Mitarbeiter hatte die Fabrik zu Hochzeiten. Nachdem das ursprüngliche Ofenhaus 1902 durch ein Feuer zerstört worden war, wurde der dreigeschossige Backsteinbau gebaut, der noch heute am Birlinghovener Waldrand steht - und immer weiter verfällt.

Wo früher Arbeiter Ton zu Entwässerungsröhren für Häuser und Straßen pressten, erobert sich heute die Natur ihren Raum zurück: Bäume sind umgestürzt und haben Wände und Decken eingerissen, Sprösslinge schießen aus früheren Fensteröffnungen.

1926 erwarben Heinrich Startz und seine Frau die Fabrik und nannten es fortan Pleistalwerk. Startz baute ein neues Ofenhaus, in dem Klinkersteine produziert wurden. Als die Tongrube auf dem Gelände 1928 erschöpft war, wurde der Grundstoff unter anderem aus dem nahe gelegenen Oberpleis mit der Bröltalbahn angeliefert. Ans Gleis angeschlossen war das Werk bereits seit 1922. 1930 stellte man ganz auf die Steinzeugröhrenproduktion um. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Nachfrage nach den Röhren hoch. Aus Birlinghoven wurde bis nach Italien und Frankreich verkauft. Das Pleistalwerk brummte.

Einblicke in das Pleistalwerk in Sankt Augustin Foto: Andreas Dyck Im Sankt Augustiner Pleistalwerk pressten früher Arbeiter Ton zu Röhren, heute erobert sich die Natur den Raum zurück.

Foto: Andreas Dyck Die Ruine des Pleistalwerks liegt idyllisch: Hinter dem Grundstück beginnt der Birlinghovener Wald, auf der anderen Seite führen die Wege direkt in das Pleistal, beide Gebiete sind Teile des Naturparks.

Foto: Andreas Dyck Schon 1841 entstand hier die „Zeche Plato“, in der aus Ton Ziegelsteine, Dachziegel und Röhren produziert wurden.

Foto: Andreas Dyck Wie in einer Zeitkapsel lassen vergessene rostige Werkzeuge, Maschinen unter dicker Staubschicht und von Schlingpflanzen überwucherte Eisenträger erahnen, wie vor Jahrzehnten der Betrieb brummte.

Foto: Andreas Dyck Hinter den dicken Backsteinmauern alter Fabrikgebäude in der Region versteckt sich eine oft mystische Zwischenwelt.

Foto: Andreas Dyck Bis zu 250 Menschen sollen hier gearbeitet haben.

Foto: Andreas Dyck Inzwischen hat die Natur den Ort zurückerobert.

Foto: Andreas Dyck Umgestürzte Bäume reißen Wände ein.

Foto: Andreas Dyck Das Gelände ist inzwischen überwuchert.

Foto: Andreas Dyck Von Schlingpflanzen fast verschluckt: ein hölzerner Handwagen zum Transport der Tonröhren über das Firmengelände.

Foto: Andreas Dyck Alte verrostete Rohre und Schächte sind im Gebäude zu finden.

Foto: Andreas Dyck Als die Tongrube vor Ort erschöpft war, wurde der Grundstoff unter anderem aus dem nahe gelegenen Oberpleis mit der Bröltalbahn angeliefert.

Foto: Andreas Dyck In dem düsteren dreistöckigen Gebäude lauern zahlreiche Löcher im Boden, tragende Mauern drohen einzustürzen, die Decke liegt weitgehend offen.

Foto: Andreas Dyck Weil das Dach größtenteils eingerissen ist, dringt Wasser in das Gebäude ein.

Foto: Andreas Dyck Dadurch beschleunigt sich der Zerfall des Mauerwerks.

Foto: Andreas Dyck Weil Teile des Gebäudes einsturzgefährdet sind, kann das Betreten lebensgefährlich sein.

Foto: Andreas Dyck Dennoch hat das Pleistalwerk häufig ungebetene Gäste zu Besuch.

Foto: Andreas Dyck Die wilde Industrieromantik zieht etwa Fotografen an.

Foto: Andreas Dyck Graffiti-Sprayer und abenteuerlustige Jugendliche lassen sich von der Baufälligkeit ebenfalls nicht abschrecken.

Foto: Andreas Dyck Der Boden ist übersät mit leeren Farbdosen, Plastiktüten und Glasscherben.

Foto: Andreas Dyck An einigen Stellen tun sich Löcher im Boden auf.

Foto: Andreas Dyck Im Inneren bietet sich dem Betrachter ein Ort mit ganz besonderer Atmospähre.

Foto: Andreas Dyck Das Licht der Abendsonne wirft lange Schatten zwischen rostigem Metall und grünem Bewuchs.

Foto: Andreas Dyck Dazwischen leuchten farbige Graffiti.

Foto: Andreas Dyck Graffiti-Sprayer besprühen eine Wand im Erdgeschoss des Pleistalwerks.

Foto: Andreas Dyck Das Gelände ist zwar umzäunt, jedoch finden sich viele Schlupflöcher, die einen verbotenen Besuch auf dem Gelände möglich machen.

Foto: Andreas Dyck Doch Gefahr lauert in dem Gebäude überall. Davon zeugen eingestürzte Decken und Wände.

Foto: Andreas Dyck Einige Teile der Zwischendecken sind derart durchweicht, dass sie beim Betreten nachgeben.

Foto: Andreas Dyck Überall verstreut liegen Gegenstände, an denen der Zahn der Zeit bis zur Unkenntlichkeit genagt hat.

Foto: Andreas Dyck Wo früher Maschinen standen, tun sich heute Löcher und Schächte auf, die viele Meter in die Tiefe führen.

Foto: Andreas Dyck In einigen Teilen ist von der alten Fabrik nicht viel mehr als das Gerippe stehengeblieben.

Foto: Andreas Dyck Blick in einen noch weitestgehend geschlossenen Gebäudeteil: Tauben und andere Tiere haben sich im Mauerwerk eingenistet.

Foto: Andreas Dyck Schösslinge sprießen aus früheren Fensterrahmen

Foto: Andreas Dyck Bäume wachsen in den Mauerfugen und lassen die alten Steine bröckeln.

Foto: Andreas Dyck Ein teilweise eingestürztes Treppenhaus führt in die oberen Stockwerke.

Foto: Andreas Dyck Insbesondere vom Dach des Pleistalwerks ist heute nicht mehr viel übrig geblieben.

Foto: Andreas Dyck Das oberste Stockwerk ist besonders stark der Witterung ausgesetzt.

Foto: Andreas Dyck Deshalb ist das Mauerwerk hier besonders stark zerfallen.

Foto: Andreas Dyck Morsche Balken haben der Witterung ebenfalls nachgegeben.

Foto: Andreas Dyck Die Natur sucht sich ihren Weg in das Gebäude.

Foto: Andreas Dyck Gräser und Ranken überwinden die Mauern und breiten sich nach und nach im Inneren der ehemaligen Frabrik aus.

Heute lauern in dem düsteren dreistöckigen Gebäude zahlreiche Löcher im Boden, tragende Mauern drohen einzustürzen. Graffiti-Sprayer toben sich an den Wänden aus. Der Boden ist übersät mit leeren Farbdosen, Plastiktüten und Glasscherben. Bäume wachsen in den Mauerfugen und lassen die alten Steine bröckeln. Wo früher Maschinen standen, hat sich in Löchern im Boden dunkel schimmerndes Brackwasser gesammelt.

Das Ende der Steinzeugröhrenproduktion bedeutete auch das Ende des Pleistalwerks. Als in den 1970er Jahren Kunststoffröhren die Produkte aus Ton verdrängten, war das der Anfang vom Ende des Pleistalwerks. Die Familie stellte die Produktion ein, verkaufte die Maschinen. Der Verfall war rapide. Ganze Mauern und fast alle Eisenteile wurden von Dieben abgetragen und mitgenommen, berichtet Heinrich Geerling, Sohn des letzten Fabrikbesitzers Gerhard Geerling. In den 90er Jahren verkaufte die Familie den Standort.

Noch heute erinnern Keramiktafeln an den Mauern und ehemals als Blumentöpfe genutzte Tonröhren an bessere Zeiten. „Als Kinder sind wir mit den hölzernen Handwagen zum Transport der Röhren über das Firmengelände gefahren“, sagt Geerling. Den Weiher neben dem Werk, aus dessen schwarzem Wasser heute verfaulte Baumstämme ragen, habe die Dorfjugend als Badesee genutzt.

Was soll aus diesem Zeugnis der Industriegeschichte werden, wie der Verfall aufgehalten werden? Der heutige Besitzer aus Köln kümmert sich nicht um die Anlage. Heinrich Geerling hat den Verein Umweltbildungszentrum Pleistalwerk e.V. gegründet und will auf dem Gelände des Pleistalwerks eine Nachnutzung initiieren. Der Verein will die Liegenschaften für Umwelt- und andere Projekte herrichten und die finanzielle Ausstattung dafür organisieren. Der Naturparkplan Siebengebirge führt den Standort als mögliches Eingangsportal zum Naturpark Siebengebirge mit inhaltlichen Schwerpunkten wie beispielsweise die Darstellung der historischen regionalen Tonindustrie auf.

Und es hat auch bereits konkrete Projekte gegeben: Schüler der Sankt Augustiner Schulen präsentierten 2017 ihre Projekte rund um die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen auf dem alten Fabrikgelände. Im Frühjahr 2018 soll die "Junge Bühne für nachhaltige Entwicklung 2019" dort stattfinden.

